Liptovský Mikuláš spustil nový projekt Zaži zimné mesto
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. decembra (TASR) - Liptovský Mikuláš spustil nový projekt Zaži zimné mesto, ktorý prináša balík aktivít - od pokusov v múzeu cez rodinnú hru v historickom centre až po zimné menu v miestnych podnikoch. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, projekt potrvá až do konca jarných prázdnin 8. marca.
„Je to ideálny spôsob, ako si užiť zimné popoludnie alebo podvečer, zabaviť sa s deťmi a pritom spoznať históriu mesta, ktoré nesie meno svätého Mikuláša. V tomto roku majú zimné večery v našom meste ešte väčšie čaro vďaka novej svetelnej výzdobe s motívmi športu a prírody, ktorá ešte viac zvýrazňuje krásu historických budov a vytvára neopakovateľnú atmosféru,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
V zábavnej hre Objav stopy Mikuláša v centre mesta môžu rodiny s deťmi odhaliť päť ukrytých hádaniek, ktoré vedú k malému mikulášskemu prekvapeniu. „Stačí si vyzdvihnúť leták s pokynmi. Nájdu ho v našom informačnom centre, v Múzeu Janka Kráľa alebo v jednej zo šiestich zapojených prevádzok v centre. Potom sa už môžu vydať na zimné dobrodružstvo. Po vyriešení úloh čaká na deti na rovnakých miestach malá výhra,“ opísala riaditeľka Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš Jana Piatková.
Každý piatok Múzeum Janka Kráľa ožije príbehom vody a tajomstvami Liptovskej Mary. Deti prostredníctvom slepej mapy odhalia príbehy známych miest a zákutí, ktoré tvoria dnešnú podobu vodného diela. Spoznajú rastliny a zvieratá žijúce pri vodnej nádrži a zistia, čo všetko ukrýva krajina pohltená vodou.
„Čakajú ich aj zimné vodné pokusy plné rôznych úžasných efektov. Zistia prečo ľad pláva, prečo sa rýchlejšie topí posypaný soľou, ako vznikajú ľadové kvety alebo čo sa stane s ľadom v oleji. Pripravili sme si hravé učenie, ktoré deti milujú a rodičia oceňujú,“ priblížila riaditeľka múzea Katarína Verešová s tým, že verejnosť to všetko zažije bezplatne, každý piatok od 18.30 h do 20.30 h.
Na piatkový program sa budú môcť návštevníci ubytovaní v Demänovskej doline prepraviť večerným skibusom, ktorý bude premávať od piatku 26. decembra z lyžiarskeho strediska Jasná do centra mesta a späť. „Návštevníci sa budú môcť počas zimy bez starostí presúvať z horského strediska aj celej Demänovskej Doliny do mesta, vychutnávať si tak program, gastronómiu v centre a večernú atmosféru žiariaceho Liptovského Mikuláša,“ dodala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková. Skibus bude odchádzať z Jasnej o 18.00 h a späť do Demänovskej doliny sa vráti o 20.30 h.
Okrem piatkového programu a dobrodružnej hry ožijú ulice historického centra i kultúrne a športové inštitúcie desiatkami podujatí, medzi ktoré patria Adventné koncerty, Silvester, Karneval na ľade či Fašiangy v meste.
