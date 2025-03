Liptovský Mikuláš spustil zber zeleného odpadu, trvať bude do novembra

Liptovský Mikuláš 17. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš v pondelok začalo so zberom zeleného odpadu zo záhrad. Zbierať ho budú do 14. novembra v týždňových intervaloch. Ako samospráva uviedla na sociálnej sieti, obyvatelia majú zelený odpad ukladať do hnedých nádob, ktoré zabezpečila obyvateľom rodinných domov a niektorých bytoviek.



"Zelený odpad je biologicky rozložiteľný. Do zberných nádob môžete uložiť slamu, trávu, seno, burinu, lístie, odrezky z konárov do 15 centimetrov, zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, piliny, drevnú štiepku či hobliny," priblížilo mesto.



Ďalej upozornilo, že do hnedých košov nemajú obyvatelia dávať plasty, sklo, kovy, kamene, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový a stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, zvieracie exkrementy, uhynuté zvieratá, zvyšky jedla, odpad zo skla a porcelánu.



V pondelky sa bude zelený odpad vyvážať z Liptovskej Ondrašovej, v utorky z Demänovej, Bodíc a Okoličného. Stredy budú patriť Palúdzke, Andiciam a Beniciam, vo štvrtok sa bude vyvážať z Iľanova, Ploštína, Vitálišoviec, Stošíc a Jahodovej ulice na Podbrezinách a v piatok zo Starého Mesta a Nábrežia-Vrbice.