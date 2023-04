Termín otvorenia plavárne v Liptovskom Mikuláši zatiaľ nie je známy

Liptovský Mikuláš 15. apríla (TASR) – Termín znovuotvorenia mestskej krytej plavárne v Liptovskom Mikuláši zatiaľ nie je známy. Rozhodne sa o ňom až na základe revíznej správy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Plaváreň je zavretá už dva týždne. "Vplyvom nepriaznivého počasia došlo k poškodeniu strechy na objekte plavárne a vzniklo odôvodnené podozrenie, že sa voda cez poškodenú strechu dostala do elektroinštalácií. To môže mať fatálny vplyv na bezpečnosť jej prevádzky. Preto sme plaváreň zatvorili a požiadali revíznych technikov aj statika o posúdenie stavu, či je schopná bezpečnej prevádzky," vysvetlila hovorkyňa.



Dodala, že aktuálne disponujú statickým posudkom, podľa ktorého je možné plaváreň bezpečne otvoriť, no je potrebná rekonštrukcia strechy. "Pokiaľ však nebudeme mať v rukách revíznu správu na elektroinštaláciu, plaváreň otvoriť nemôžeme," zhodnotila Čapčíková.