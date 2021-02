Termíny pochovávania zosnulých sa v Liptovskom Mikuláši dodržiavajú

Liptovský Mikuláš 19. februára (TASR) – Termíny pochovávania zosnulých v Liptovskom Mikuláši sa dodržiavajú. Verejnoprospešné služby (VPS) mesta zatiaľ nemuseli z kapacitných dôvodov predlžovať čakaciu dobu na pohreb. Pre TASR to v piatok uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Takisto v krematóriu vybavujú požiadavky VPS v štandardných termínoch," uviedla hovorkyňa. Telá zosnulých prevážajú do krematória v Žiline, kde podľa hovorkyne nie je žiaden problém so spopolňovaním tiel.



VPS eviduje počas mesiaca január 25 pietnych obradov, v januári 2020 ich bolo 20. Štandardne eviduje VPS v priemere 20 pohrebov mesačne.



"Skôr sme pocítili nárast úmrtí v decembri 2020, kedy sa uskutočnilo 40 pietnych obradov oproti decembru 2019, vtedy to bolo 22 pohrebov," spresnila Čapčíková.