Liptovský Mikuláš udelí Cenu mesta M. Feriančekovej a D. Grešovi
Marcela Feriančeková v knižnici pôsobí od roku 1987 a od roku 2002 je jej riaditeľkou.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. októbra (TASR) - Liptovský Mikuláš udelí Cenu mesta riaditeľke Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého Marcele Feriančekovej a bývalému riaditeľovi Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš Dušanovi Grešovi. Udelenie cien dvom osobnostiam mesta schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom septembrovom zasadnutí.
Marcela Feriančeková v knižnici pôsobí od roku 1987 a od roku 2002 je jej riaditeľkou. „Prešla všetkými úsekmi, stála pri zrode podujatí ako Rázusova Vrbica či Knižný Vševedko a celý život zasvätila rozvoju knižnice aj kultúrneho života v meste,“ uviedlo mesto. Pod jej vedením vznikli zásadné inovácie ako digitálny čitateľský preukaz, rekonštrukcia budov, zateplenie strechy a podkrovia, zvukové knihy pre nevidiacich a ďalšie projekty. Len v roku 2024 mala knižnica 4957 registrovaných čitateľov, 104.000 návštevníkov, 230.000 vypožičaných kníh a 466 kultúrno-vzdelávacích podujatí.
Dušan Grešo pracoval vo VPS mesta od roku 1998, kde postupne prešiel viacerými pozíciami a až do odchodu do dôchodku v roku 2023 zastával funkciu riaditeľa. „Je členom mestských komisií pre životné prostredie a dopravu. Výrazne sa zaslúžil o to, že sa mestu darí chrániť obyvateľov pred dôsledkami kedysi nesprávne uzavretej skládky odpadu vo Veternej Porube. Dlhodobo sa angažuje aj v starostlivosti o lesy v okolí Liptovskej Mary,“ doplnili z mesta.
Podľa samosprávy obaja ocenení svojou prácou a životným príkladom dlhodobo prispievajú k rozvoju kultúry, spoločenského života a ochrane životného prostredia v Liptovskom Mikuláši.
