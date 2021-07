V osade Hlboké v Liptovskom Mikuláši vyrástlo nové komunitné centrum

Liptovský Mikuláš 16. júla (TASR) – V rómskej osade Hlboké v Liptovskom Mikuláši vyrástlo nové komunitné centrum. Budova má poskytnúť priaznivejšie podmienky pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou v meste.



Ide o prízemnú murovanú stavbu s viacerými miestnosťami - klubovňou, zariadeniami osobnej hygieny, kuchyňou a vybavenou dielňou pre rozvíjanie remeselných zručností.



„Vďaka väčšej kapacite nového komunitného centra môžu naši zamestnanci pracovať s vyšším počtom detí. Doteraz komunitné centrum v starých priestoroch navštevovalo priemerne 15 detí denne, v nových priestoroch môžeme prijať až 30 detí," povedal primátor mesta Ján Blcháč.



Ako zdôraznil šéf tamojšej radnice, pracovníčky centra majú s deťmi denne výchovno-vzdelávacie aktivity, robia predškolskú prípravu a popoludní so školopovinnými píšu domáce úlohy. „Podmienky, ktoré mali vytvorené v starej budove, obmedzovali prácu s deťmi vzhľadom na veľkosť priestoru herne. Nová herňa je dvakrát väčšia, ponúka viac možností na aktivity, a preto sme radi, že sa nám podarilo tento projekt zrealizovať," dodal.



Centrum je určené pre všetky vekové skupiny marginalizovanej komunity, navštevovať ho môžu aj dospelí. Pracovníčky sú im k dispozícii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 h. Centrum má troch zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a troch, ktorí robia na projektoch pre marginalizovanú rómsku komunitu. Patrí k nemu aj nočný strážnik a upratovačka.



Rómska osada Hlboké vznikla v prvej polovici 19. storočia na ľavej strane Váhu. V osade žili vždy len Rómovia. V 60. rokoch do osady zaviedli vodu. Podľa monografie mesta, ktorú napísal Ferdinand Uličný, žilo v osade približne 100 Rómov. Aktuálne má osada evidovaných 650 obyvateľov.