V Liptovskom Mikuláši riešia problém s parkovaním na zeleni

Liptovský Mikuláš 11. februára (TASR) – Liptovskomikulášska radnica dá v jarných mesiacoch na Smrečianskej ulici na Podbrezinách vysadiť živý plot. Cieľom je zabrániť parkovaniu na zeleni. Ten je vypuklý najmä na severnom konci ulice, pozdĺž športového areálu pri základnej škole. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Autá tu parkujú po oboch stranách cesty. Chápeme, že parkovacích miest je nedostatok, a preto to do istej miery tolerujeme, aj keď to nie je v súlade so zákonom. No nebudeme tolerovať státie áut na verejnej zeleni," skonštatoval Gabriel Lengyel z odboru dopravy liptovskomikulášskej radnice.



Okrem parkovania vodiči podľa Lengyela autami neraz vchádzajú na zeleň aj preto, aby sa na nej otočili. Lokalitu zachytávajú dve kamery mestskej polície, ktorá bude takéto konanie sankcionovať.



Priestor pri hornej Smrečianskej je súčasťou takzvanej Zelenej oázy, ktorú si spoločne vytvorili tamojší obyvatelia. "Je určený na prechádzky, na športové vyžitie detí a mládeže a je nepochopiteľné, že si ľudia sami takto ničia pekný priestor určený na oddych. Musíme si ho chrániť a chceme o to poprosiť aj samotných motoristov," vyzval viceprimátor mesta Rudolf Urbanovič.