V Liptovskom Mikuláši tento rok začnú stavať 80 rodinných domov

Liptovský Mikuláš 15. júna (TASR) – V meste Liptovský Mikuláš začnú tento rok stavať približne 80 rodinných domov, 60 domov by mali dokončiť. Vyplýva to z podkladov odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku radnice.



"Najrozsiahlejšia výstavba domov sa rozbehne v Stošiciach. V samotnom Liptovskom Mikuláši sú v rôznom štádiu prípravy či výstavby viaceré bytovky. V bytovom dome s polyfunkciou na Školskej ulici sa pripravuje 30 bytov, ďalších 40 bytov na Bellovej ulici," konkretizoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



Bytová výstavba by mala pokračovať aj v časti Palúdzka, kde vydali územné rozhodnutie na štyri bytovky s 37 bytmi. V tejto časti mesta sú v rôznom štádiu prípravy či výstavby aj ďalšie bytové domy. "Tiež obchodné centrum s potravinami a obchodmi, ale aj polyfunkčný obytný súbor," uviedol Sokolský.



V štádiu územného konania je polyfunkčný komplex oproti akadémii ozbrojených síl, kde je podľa Sokolského navrhnutých šesť bytoviek s 248 bytmi. Z investičných projektov pôjde o výstavbu polyfunkčného objektu na Námestí mieru v pešej zóne, v ktorom pribudne päť bytov. Na Kamennom poli je naplánovaná prístavba k obchodnému centru.



Výrobné haly a sklady viacerých podnikov by mali pribudnúť na Priemyselnej ulici. "V Okoličnom pripravuje spoločnosť MTS stavebné úpravy a prístavbu priemyselnej budovy na výrobný objekt. Nový predajný a skladový areál má nachystaný aj spoločnosť Dekinvest SR," informoval Sokolský. Doplnil, že v Liptovskej Ondrašovej pribudne ďalší autosalón.