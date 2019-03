V múzeu v Liptovskom Mikuláši otvorili novú historickú knižnicu

Knižné depozitáre Múzea Janka Kráľa obsahujú viac ako 8000 vzácnych knižných muzeálií.

Liptovský Mikuláš 27. marca (TASR) – Novú historickú knižnicu približne s 4500 vzácnymi titulmi otvorili v stredu v mestskom Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Jej základ tvoria knižné pozostalosti významných osobností, ako Juraj a Miloš Janoškovci, Andrej Plávka či Pavol Strauss. Práve Straussova osobnosť je s novootvorenou knižnicou bytostne spätá, keďže v terajších priestoroch múzea prežil časť života.



Podľa knihovníka mestského múzea Michala Šimičáka sú najväčším lákadlom práve knižné pozostalosti. „Sú to knihy, ktoré bežný človek nemá šancu uvidieť len tak hocikde,“ povedal s tým, že medzi najzaujímavejšie tituly v knižnici určite patria aj dve knihy signované štúrovcom Samuelom Bohdanom Hroboňom.



Knižné depozitáre múzea obsahujú viac ako 8000 vzácnych knižných muzeálií. „Bola by škoda, keby takéto literárne skvosty a svedectvá histórie zostali pod zámkom. Rozhodli sme sa preto pre smelý plán. Vytiahnuť ich z depozitárov na svetlo sveta, dať im honosný domov a ponúknuť ich širokej verejnosti,“ priblížil riaditeľ múzea Jaroslav Hric.



Vedenie múzea verí, že si do knižnice nájdu cestu nielen návštevníci Liptova a tamojší obyvatelia, ale najmä mladí ľudia. „Chceli by sme našich mladých odtrhnúť od sociálnych sietí a ponúknuť im zahĺbenie do hodnotnej historickej literatúry. Určite sa tu budú konať besedy s literátmi a ďalšie zaujímavé podujatia. Ozvalo sa nám aj viacero učiteľov dejepisu a slovenčiny, že by v tomto priestore radi vyučovali niektoré zo svojich hodín,“ poznamenal riaditeľ mestského múzea.



Návštevníkom, turistom či školákom bude knižnica prístupná v rámci prevádzkových hodín múzea. K dispozícii im bude knihovník, ktorý v prípade záujmu poskytne aj odborný výklad. „S titulmi je možné manipulovať len s pomocou bielych rukavíc. Knihy nie sú určené na vypožičanie, no múzeum v prípade záujmu ponúka možnosť vyhotovenia fotokópií,“ dodal Šimičák.