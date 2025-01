V podkroví Straussovského domu objavili historické artefakty

Liptovský Mikuláš 23. januára (TASR) - Zamestnanci mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši sa v januári pustili do výskumu podkrovia Straussovského domu, ktorý je súčasťou ich sídelnej budovy na Námestí osloboditeľov. Postupne objavujú rôzne artefakty minulosti, väčšinou ide o sklenené fľaštičky z liekov. TASR o tom vo štvrtok informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



Podľa kurátora múzea Miroslava Nemca jednou z najzachovalejších je biela porcelánová nádobka s nápisom Juno Créme. "Tento krém bol v medzivojnovom období populárnym výrobkom, ktorý sa používal na odstraňovanie pieh a vrások. Zachovalú etiketu má aj fľaštička zo sirupu nazývaného Sirolin. Tento pôvodne švajčiarsky výrobok má históriu siahajúcu až do konca 19. storočia. Bol populárnym liekom pri kašli a prechladnutí," uviedol kurátor.



Niektoré nájdené fľaštičky obsahujú aj etikety, na ktorých je uvedený názov mesta. Liečivá, ktoré sa v nich v minulosti nachádzali, boli teda vyrobené v Liptovskom Mikuláši. "Keďže názov je ešte v maďarskom jazyku, môžeme predpokladať, že boli vyrobené niekedy na prelome 19. a 20. storočia. Na jednej z fľaštičiek môžeme vidieť aj meno mikulášskeho lekárnika Jozefa Mika. Len ďalší výskum nám povie o týchto predmetoch, ale aj o osobe samotného lekárnika viac," doplnil Nemec.



O pôvode objavených predmetov hovorí viac samotná história budovy, ktorá pochádza pravdepodobne z prelomu 17. a 18. storočia. Na konci 19. storočia prešla budova do vlastníctva rodiny Kuxovcov, v ktorej práve Ernest Kux bol lekárnikom. V dome na námestí si zriadil lekáreň a pravdepodobne touto cestou sa predmety do domu dostali.



Okrem predmetov z lekární našli múzejníci v podkroví aj fľaše z rôznych nápojov či nahrievacie železá do starých žehličiek, starú kovanú zámku, povojnovú pečiatku z Partizánskej Ľupče a kuriozitou sú aj domáce úlohy. "Našli sme tu zošit s latinskými slovíčkami, ktorý si viedla žiačka v školskom roku 1936/1937, či rozbor románu Ericha Maria Remarqua Na západe nič nové, ktorý pravdepodobne pochádza takisto z tohto obdobia," doplnil Nemec.