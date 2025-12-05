< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš v tomto roku zrekonštruoval 5,7 km komunikácií
Zhotoviteľa hľadala radnica vo verejných súťažiach. Väčšinu prác v hodnote 2,4 milióna eur zrealizovala domáca spoločnosť Špeciálne cestné práce Slovkorekt.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš v tomto roku zabezpečilo rekonštrukciu 5,7 kilometra miestnych komunikácií, do prác investovalo 2,5 milióna eur. Tohtoročná investícia je najväčšou v histórii samosprávy. Obnovené cesty a chodníky odovzdala radnica do užívania v piatok aj spolu so svätým Mikulášom. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Radnica počas tohto roka zabezpečila rekonštrukciu približne troch kilometrov chodníkov a 2,7 kilometra ciest. Primátor Ján Blcháč pripomenul, že samospráva začala s veľkou komplexnou obnovou miestnych komunikácií v meste i v mestských častiach pred troma rokmi. „Odvtedy sme do ciest a chodníkov investovali už takmer 5,5 milióna eur a ďalšie tri milióny máme naplánované na ďalší rok,“ vyčíslil primátor.
Najväčším projektom tohto roka bola kompletná obnova Alexyho ulice na nábreží. Nemcová priblížila, že práce na technicky aj organizačne náročnej rekonštrukcii trvali viac ako pol roka a vyžiadali si vyše 940.000 eur, z toho takmer 300.000 eur je z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Mikulášania dnes dostali vzorovú ulicu s cyklopruhom, osvetlením, chodníkmi, novými parkovacími miestami aj modernými križovatkami. Časť ulice s rodinnými domami má aj nový vodovod,“ doplnila.
Tohtoročné investície mesto smerovalo aj do mestských častí Bodice, Palúdzka, Iľanovo, Ploštín, Demänová, Liptovská Ondrašová a Podbreziny. Viac ako 400.000 eur od augusta do novembra investovalo do obnovy ešte neopravených úsekov frekventovaného chodníka popri ceste I/18 v kilometrovej dĺžke od mliekarní po odbočenie na parkovisko pri supermarkete. „Práce sme financovali z bežného rozpočtu, úverových zdrojov, ale aj formou verejno-súkromného partnerstva. V poslednom prípade zhotoviteľ uhradí náklady a mesto ich bude splácať desať rokov,“ doplnil primátor.
Snahou samosprávy je podľa vedúceho odboru dopravy, životného prostredia a výstavby na mestskom úrade Gabriela Lengyela zabezpečiť rekonštrukciu v každej mestskej časti. „Máme spracovaný pasport miestnych komunikácií, ktorého súčasťou je okrem ich technických parametrov aj ich stavebno-technický stav. Práce sa tak snažíme zabezpečiť postupne na tých najhorších a zároveň aj najfrekventovanejších,“ doplnil.
S rekonštrukciou miestnych komunikácií plánuje radnica pokračovať i v budúcom roku. Práce sa dotknú vybraných ulíc v Nábreží, Iľanove, Starom Meste, Bodiciach, Demänovej, Podbrezinách, Palúdzke a Stošiciach.
