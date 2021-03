Vojnový cintorín na Háji Nicovô v Liptovskom Mikuláši začali renovovať

Liptovský Mikuláš 23. marca (TASR) - Na vojnovom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši sa tento týždeň začali stavebné práce. Obnovou prejdú hrobové miesta aj zelená pláň cintorína, na ktorom sú pochovaní príslušníci 1. československého armádneho zboru. Pietne miesto má podľa primátora mesta Jána Blcháča aj zásluhou rekonštrukcie ambíciu stať sa Národným vojnovým cintorínom.



Šéf liptovskomikulášskej radnice pripomenul, že administratívna a technická príprava rekonštrukcie trvala približne päť rokov a začína sa v roku 60. výročia sprístupnenia areálu verejnosti. "Už pôvodné projekty pri vzniku areálu počítali s tým, že budú na cintoríne len kríže a zelená pláň, aj národné vojnové cintoríny vo svete sú bez klasických hrobových miest s obrubami. Práve obruby chceme odstrániť. Miesto bude vyzerať dôstojnejšie, plocha bude upravená a dobre udržiavateľná, pohľad na cintorín bude natrvalo hodný dôstojného miesta odpočinku hrdinov, ktorých nám budú pripomínať ponechané náhrobné kamene s ich menami," uviedol Blcháč.



Po obnove bude mať areál charakter parkovej úpravy s prevahou trávnatej plochy, podoba vojnového cintorína však zostane zachovaná. Práce na hrobových miestach budú pracovníci robiť prevažne ručne, aby nenarúšali pietu priestranstva. "Použitie ľahkých mechanizmov a ich pohyb výlučne pomedzi hrobové miesta zabezpečí, aby stroje nezasahovali do samotných hrobov," doplnila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Obnovu budú robiť len na povrchu, robotníci podľa hovorkyne nebudú zasahovať do hrobov, ani nijako manipulovať s pozostatkami. Čapčíková zdôraznila, že travertínové obruby na približne 1400 hroboch budú pracovníci rozoberať ručne. Ošetrené náhrobné kamene zakotvia do betónových pilótov a dôjde aj k prekrytiu koreňového systému stromov, ktoré sú nad úrovňou zeme. Rekonštrukcia bude finalizovať navážaním zeminy, úpravami pláne a vysiatím trávy.



Na realizáciu získalo mesto financie od ministerstva kultúry, projekt vyjde približne na 460.000 eur. Obnova hrobových miest a zelenej pláne by mala byť hotová do konca leta.