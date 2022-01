Liptovský Mikuláš: Vrchovina Háj Nicovô bude mať novú dominantu

Liptovský Mikuláš 6. januára (TASR) – Nad Liptovským Mikulášom plánuje radnica postaviť novú dominantu. Vyhliadkový bod vyrastie na vrchovine Háj Nicovô. Bude ho tvoriť oceľová veža, priestor pre pohľady do korún stromov, miesto s panoramatickým výhľadom do lesa a plošina na oddych. Všetky štyri objekty budú priehľadné.



Architektonickú súťaž na vyhliadkový bod vyhlásilo pred časom mesto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Do súťaže prišlo osem návrhov. Ten víťazný podľa hlavnej mestskej architektky Tatiany Bachtíkovej vyčnieval komplexnosťou a výborne zvládnutým zasadením do prostredia.



Vysvetlila, že porotu oslovila jasná ideová koncepcia, snaha aktivovať a zatraktívniť priľahlý les vytvorením trasy, na ktorej autori umiestňujú menšie pavilóny s rôznymi možnosťami využitia. "Zo skúseností, nie vždy verejnosť v horskom prostredí akceptovala vyhliadkové veže. Preto pozitívne hodnotíme aj dôkladné rozmýšľanie nad situovaním vyhliadkovej veže, aby najmä svojou výškou nepôsobila príliš dominantne či rušivo pri pohľadoch z diaľky," priblížila mestská architektka.



Jednou z podmienok súťaže bolo, aby v architektonickom návrhu spracovateľ využil kamene, ktoré boli použité ako obruby hrobových miest z tamojšieho vojnového cintorína. "Kamene boli demontované, keď sa rekonštruoval cintorín," vysvetlil primátor Ján Blcháč.



Financie na súťaž a projektovú štúdiu pochádzajú z rozpočtu OOCR Región Liptov. V rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2022 je na realizáciu vyhliadkového bodu vyčlenených 70.000 eur. Podmienkou ich čerpania je schválenie rozpočtu poslancami v mestskom zastupiteľstve.