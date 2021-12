Liptovský Mikuláš vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu

Liptovský Mikuláš 30. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš štvrtýkrát za sebou vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Pôvodne malo mesto v novom roku hospodáriť so sumou takmer 37 miliónov eur. Magistrát bude v roku 2022 vychádzať z posledného schváleného rozpočtu, ktorým je rozpočet na rok 2020," povedala hovorkyňa.



Počas rozpočtového provizória môže mesto v jednom mesiaci financovať len výdavky do výšky jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho roka.