Liptovský Mikuláš vstupuje do integrovaného dopravného systému

Liptovský Mikuláš 23. mája (TASR) - Liptovský Mikuláš sa zapája do integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Hlavným prínosom je zavedenie 60-minútového cestovného lístka v mestskej autobusovej doprave (MAD), ktorý bude cestujúcemu slúžiť bez potreby znovu kupovať lístok po prestupe na inú linku. Zavedenie nového systému schválili na štvrtkovom (22. 5.) rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. Ako informoval primátor mesta Ján Blcháč na sociálnej sieti, lístok by mal začať platiť na prelome leta a jesene.



„Hodinový lístok bude stáť 70 centov s použitím dopravnej karty, čo je kozmetické zvýšenie o jeden cent oproti súčasnému jednorazovému lístku. Pri platbe v hotovosti sa cena hodinového lístka zvýši z eura o 20 centov,“ uviedol primátor.



Doplnil, že výhodnejšie bude používať dopravnú kartu, ktorá ponúkne znížené ceny časových lístkov v celom ŽSK. Do integrovanej dopravy budú zahrnuté aj prímestské autobusy a vlaky. Denný sieťový lístok v celom kraji bude stáť osem eur a zľavnený päť eur.



„Za lacnejší peniaz pocestuje viac Liptovskomikulášanov. Hlbšie do vrecka nemusia siahnuť mládežníci až do 18 rokov oproti súčasným 16 rokom, seniori už od 63 rokov oproti doterajším 65 rokom, lacnejšie pocestujú aj študenti do 26 rokov. Nárok na bezplatné cestovné majú deti do šesť rokov,“ dodal Blcháč s tým, že zľavnený cestovný lístok MAD vyjde za jednotnú cenu 35 centov.