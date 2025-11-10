< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš vybuduje tri nové dažďové záhrady
Mesto Liptovský Mikuláš už v roku 2021 vybudovalo 19 dažďových záhrad v areáloch základných a materských škôl.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) - Liptovský Mikuláš vybuduje tri nové dažďové záhrady na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny. Samospráva ich vybuduje na sídlisku Nábrežie, ktoré je dlhodobo vystavené negatívnym dosahom zmeny klímy, najmä v podobe striedania sucha a prívalových dažďov. Na ekologický projekt získala radnica 392.000 eur z prostriedkov udržateľného mestského rozvoja. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Vodozádržné opatrenia mesto plánuje zrealizovať pri Základnej škole na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v roku 2027. „Je dôležité, aby nám voda neodtekala bez úžitku niekde preč a aby sa vodný cyklus zachoval aj do budúcnosti. Zelené riešenia v školských areáloch majú navyše dvojnásobný význam. Chránia životné prostredie a zároveň vzdelávajú mladú generáciu k ekologickému správaniu,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Cieľom radnice je zadržať dažďovú vodu priamo na mieste a zlepšiť mikroklímu v okolí. Dve záhrady vzniknú južne od školy a jedna pri centre voľného času na celkovej ploche približne 500 štvorcových metrov. „Súčasťou projektu bude aj akumulačná nádrž s objemom 20 kubických metrov, výsadba miestnych rastlín a vegetácie, ktorá je vhodná na zvládanie periodického premokrenia a sucha,“ priblížila Lenka Lencsésová z oddelenia projektov s externým financovaním s tým, že základom dažďových záhrad sú záhony s kombináciou dekoratívnych tráv a trvaliek.
Opatrenia okrem zvýšenia klimatickej odolnosti mesta prinesú aj ekonomický prínos. Tým, že dažďová voda nebude odvádzaná do kanalizácie, dôjde k úspore nákladov. Dažďové záhrady budú navyše slúžiť ako názorný edukačný prvok, ktorý podporí environmentálne vzdelávanie žiakov a zvýši ich ekologické povedomie.
„Súčasná spevnená plocha a nedostatočná infraštruktúra na zachytávanie a zadržanie dažďovej vody spôsobujú nežiaduci odtok zrážok mimo pozemku a prispievajú k prehrievaniu areálu v letných mesiacoch. Územie doplníme o vhodnú zeleň s vodozádržným potenciálom a doplníme prvky, ktoré zlepšia mikroklímu a zadržia vodu priamo v mieste jej dopadu,“ dodala Lencsésová.
Vybudovanie troch nových dažďových záhrad nadviaže na veľkú rekonštrukciu telocvične aj hlavného učebňového pavilónu školy za 1,7 milióna eur, ktorú samospráva zrealizuje v budúcom roku. Mesto Liptovský Mikuláš už v roku 2021 vybudovalo 19 dažďových záhrad v areáloch základných a materských škôl.
