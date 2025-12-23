< sekcia Regióny
Výstavba nového skateparku v L. Mikuláši sa posúva do ďalšej fázy
Pôvodný skatepark býval aj napriek nedostatočnému stavu najmä v letnom období plný skejterov, kolobežkárov či inline jazdcov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. decembra (TASR) - Na Nábreží Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši končia práce na búraní pôvodného 24-ročného skateparku, čím sa posúva výstavba nového, moderného areálu do ďalšej fázy. Nový areál skateparku na ploche približne 2000 štvorcových metrov v hodnote približne pol milióna eur bude samospráva financovať z externých zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Práce idú podľa harmonogramu, stavbu sme odovzdali zhotoviteľovi a ešte pred zimou sme stihli pôvodný skatepark rozobrať. Ak nám bude počasie priať, v januári začneme s terénnymi úpravami. Práce by mali byť ukončené najneskôr do konca júla 2026, kedy odovzdáme nový moderný skatepark do užívania,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Doplnil, že v tomto období už mohli mať športovci špičkové podmienky, no došlo k zdržaniu pri verejnom obstarávaní. „Budeme robiť všetko pre to, aby bol hotový čím skôr,“ podotkol primátor.
Pôvodný skatepark býval aj napriek nedostatočnému stavu najmä v letnom období plný skejterov, kolobežkárov či inline jazdcov. Nové športovisko má poskytnúť možnosti aj na organizáciu rôznych súťaží. Miestni skejteri sa po vybudovaní nového areálu v Liptovskom Mikuláši plánujú vrátiť k organizovaniu skejtbordovej súťaže Spektrum cup s medzinárodnou účasťou.
