Liptovský Mikuláš vytriedil počas jesenného upratovania 123 ton odpadu

Liptovský Mikuláš 3. novembra (TASR) – Obyvatelia Liptovského Mikuláša vytriedili počas jesenného upratovania 123 ton odpadu. Objemný a zelený odpad mohli počas siedmich dní vyhodiť do 21 veľkokapacitných kontajnerov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Podľa Márie Lošonskej z Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa vyzbieralo 87 ton objemného odpadu a 36 ton zeleného odpadu. "Oproti predchádzajúcim rokom boli Liptovskomikulášania oveľa disciplinovanejší a do kontajnerov nevhadzovali veci, ktoré do nich nepatria. V odpade sa nachádzalo len zanedbateľné množstvo elektroodpadu a pneumatík, ktoré sme následne vytriedili," skonštatovala Lošonská.



Odpad, ktorý obyvatelia nestihli vyhodiť do veľkoobjemového kontajnera, môžu odviezť celoročne do zberných dvorov, pripomenula hovorkyňa mesta.