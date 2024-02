Za nájom hrobového miesta si obyvatelia Liptovského Mikuláša priplatia

Liptovský Mikuláš 20. februára (TASR) - Poplatok za nájom hrobového miesta v Liptovskom Mikuláši bude po novom vyšší. Odôvodňujú to zvyšujúcimi sa nákladmi na prevádzku cintorínov. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Za prenájom hrobového miesta zaplatia obyvatelia pri uzatvorení novej zmluvy 50 eur na desať rokov, čo predstavuje päť eur ročne. Za dvojhrob uhradia 100 eur na desaťročie, čo je opäť päť eur na hrobové miesto ročne, a v zmluve o nájme hrobky je po novom suma 80 eur na desať rokov. Urnový hrob je najlacnejší, stojí 30 eur na desať rokov.



"Zmeny poplatkov za nájom sa netýkajú zmlúv, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2024. Nové sumy si nájdu v zmluvách noví nájomcovia alebo tí, ktorí si budú zmluvy predlžovať od tohto roka," uviedla Ivana Danková z verejnoprospešných služieb (VPS) s tým, že spravidla sa uzatvárajú na časové obdobie desiatich rokov.



Verejnoprospešné služby mesta podľa hovorkyne už dlhšie bojujú so zvyšujúcimi sa nákladmi na prevádzku cintorínov, v ktorých sú zahrnuté kosenie, hrabanie či odvoz odpadu. "Takisto investujú do rozširovania a infraštruktúry miest posledného odpočinku, budujú chodníky, nové osvetlenie a vysádzajú zeleň," priblížila Čapčíková. Zdôraznila, že mesto má pritom najnižší poplatok za nájom hrobového miesta spomedzi okolitých miest.



"Robili sme prieskum v rámci porovnateľných miest, pričom majú niektoré poplatky za nájom hrobových miest omnoho vyššie, takže pristúpiť k úprave cenníka už bolo načase. Napriek zvýšeniu sme poplatky v porovnaní s inými mestami ešte stále nedorovnali," vysvetlila Danková.



Spoločnosť VPS sa stará o 13 pohrebísk a dva cintoríny, kde sa už nepochováva.