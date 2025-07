Liptovský Mikuláš zabezpečí rekonštrukciu komunikácií

Liptovský Mikuláš 4. júla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš spúšťa ďalší balík rekonštrukcií ciest a chodníkov za takmer 1,2 milióna eur. Investícia mieri najmä do mestských častí Palúdzka, Demänová, Bodice, Iľanovo či Ploštín. Stavenisko dodávateľskej spoločnosti odovzdala radnica v piatok, s prácami začne firma Slovkorekt 7. júla, dokončí ich na jeseň. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.



Primátor Ján Blcháč spresnil, že mesto v nasledujúcich mesiacoch obnoví 1,8 kilometra ciest a 1,6 kilometra chodníkov. Táto investícia podľa neho potvrdzuje záväzok samosprávy rozvíjať všetky mestské časti rovnomerne a žiadnu neopomínať. „Pripravené máme v tomto roku aj ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií, na niektoré sme už vyhlásili obchodné verejné súťaže,“ avizoval Blcháč.



Najväčšia suma z 1,2 milióna eur pôjde na rekonštrukciu posledných neobnovených častí chodníka popri hlavnom ťahu mestom, bude to 430.000 eur. Ďalej na Palúčanskú ulicu v Palúdzke, úsek v dĺžke približne 850 metrov si vyžiada investíciu v objeme 350.000 eur. „Viac ako 200.000 eur pôjde na 750 metrov komunikácií Pod Sitieňom v Demänovej. V Bodiciach mesto položí nový asfalt na takmer 200-metrovom úseku Bodickej ulice, prístupová komunikácia k ploštínskemu cintorínu a výstavba nových parkovacích miest bude stáť 40.000 eur. Na nové chodníky v Iľanove a Ploštíne radnica vynaloží 80.000 eur,“ doplnila Nemcová.



Stavebné práce na úsekoch bude dodávateľská firma zabezpečovať súbežne, vyžiadajú si i obmedzenia v premávke. „Doprava bude riadená prenosným dopravným značením a v prípade potreby vedená jedným jazdným pruhom,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby na mestskom úrade Gabriel Lengyel.



Najväčšou tohtoročnou investičnou akciou mesta do cestnej infraštruktúry zostáva aktuálna rekonštrukcia Alexyho ulice za 941.000 eur. „Mikulášska radnica bude v obnove ciest a chodníkov v tomto roku pokračovať,“ dodala hovorkyňa mesta.