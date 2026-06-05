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Liptovský Mikuláš začal s rekonštrukciami ciest za 1,4 milióna eur
Práce zrealizujú v niekoľkých etapách do konca novembra.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. júna (TASR) - Liptovský Mikuláš spustil rekonštrukciou chodníka na Ráztockej ulici v mestskej časti Liptovská Ondrašová veľký balík obnovy miestnych komunikácií za 1,4 milióna eur. Celkovo mesto do rekonštrukcie ciest investuje v tomto roku približne tri milióny eur. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, práce zrealizujú v niekoľkých etapách do konca novembra.
V Liptovskej Ondrašovej mesto vybuduje chodník popri vyťaženej hlavnej ceste od križovatky do obce Bobrovec po katolícky kostol. „Rekonštrukciu približne 150-metrového úseku chodníka sme načasovali na jún tak, aby boli práce ukončené ešte pred vrcholom letnej turistickej sezóny. Ide o frekventovanú trasu, ktorá vedie k akvaparku a využívajú ju návštevníci aj miestni obyvatelia, preto chceme obmedzenia skrátiť na minimum,“ vysvetlil viceprimátor Ľuboš Trizna.
Práce začali tento týždeň aj v mestskej časti Bodice na rekonštrukcii ulice Cez vody a v mestskej časti Okoličné na obnove ulice 3. februára. V ďalších mesiacoch sa presunú do takmer všetkých mestských častí. „Ploštínčania sa dočkajú obnovy Tretín, v Stošiciach opravíme Stošickú, v Palúdzke Budovateľskú a Lesnícku ulicu. Na Nábreží nasadíme ľudí a techniku na Priemyselnú, Pltnícku, Vrbickú či Borbisovu. Obnova sa dotkne aj Obslužnej ulice na Podbrezinách,“ vymenoval primátor Ján Blcháč. Zhotoviteľom zákazky za takmer 1,4 milióna eur je spoločnosť Doprastav, ktorá predložila vo verejnom obstarávaní najnižšiu cenovú ponuku.
Samospráva okrem tohto balíka začala v minulom týždni s prácami na Stodolovej ulici. V rámci tejto polmiliónovej investície pribudne 76 parkovacích miest, dve stojiská na kontajnery, bude kompletne vymenené verejné osvetlenie - stĺpy, svietidlá aj elektrické káble. Popri tom Liptovská vodárenská spoločnosť vymieňa aj hlavný vodovod a vodovodné prípojky do bytového domu.
V blízkom období začnú s prácami aj na Cédrovej a Chalupkovej ulici, na ktoré radnica rovnako vyhlásila samostatné verejné súťaže. Pripravuje aj rekonštrukciu ulice Ponad ohrady v Iľanove, kde podľa radnice prebieha časovo náročné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
V Liptovskej Ondrašovej mesto vybuduje chodník popri vyťaženej hlavnej ceste od križovatky do obce Bobrovec po katolícky kostol. „Rekonštrukciu približne 150-metrového úseku chodníka sme načasovali na jún tak, aby boli práce ukončené ešte pred vrcholom letnej turistickej sezóny. Ide o frekventovanú trasu, ktorá vedie k akvaparku a využívajú ju návštevníci aj miestni obyvatelia, preto chceme obmedzenia skrátiť na minimum,“ vysvetlil viceprimátor Ľuboš Trizna.
Práce začali tento týždeň aj v mestskej časti Bodice na rekonštrukcii ulice Cez vody a v mestskej časti Okoličné na obnove ulice 3. februára. V ďalších mesiacoch sa presunú do takmer všetkých mestských častí. „Ploštínčania sa dočkajú obnovy Tretín, v Stošiciach opravíme Stošickú, v Palúdzke Budovateľskú a Lesnícku ulicu. Na Nábreží nasadíme ľudí a techniku na Priemyselnú, Pltnícku, Vrbickú či Borbisovu. Obnova sa dotkne aj Obslužnej ulice na Podbrezinách,“ vymenoval primátor Ján Blcháč. Zhotoviteľom zákazky za takmer 1,4 milióna eur je spoločnosť Doprastav, ktorá predložila vo verejnom obstarávaní najnižšiu cenovú ponuku.
Samospráva okrem tohto balíka začala v minulom týždni s prácami na Stodolovej ulici. V rámci tejto polmiliónovej investície pribudne 76 parkovacích miest, dve stojiská na kontajnery, bude kompletne vymenené verejné osvetlenie - stĺpy, svietidlá aj elektrické káble. Popri tom Liptovská vodárenská spoločnosť vymieňa aj hlavný vodovod a vodovodné prípojky do bytového domu.
V blízkom období začnú s prácami aj na Cédrovej a Chalupkovej ulici, na ktoré radnica rovnako vyhlásila samostatné verejné súťaže. Pripravuje aj rekonštrukciu ulice Ponad ohrady v Iľanove, kde podľa radnice prebieha časovo náročné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.