Liptovský Mikuláš začal so sériou rozsiahlejších prác na komunikáciách
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. februára (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš začalo so sériou rozsiahlejších prác na miestnych komunikáciách. Verejnoprospešné služby (VPS) mesta sa do opráv ciest, chodníkov a rozšírenia parkovísk vo viacerých mestských častiach pustili už tento týždeň, začali aj s rekonštrukciou chodníka v Iľanove a opravou lávky pre peších v Palúdzke. Informovali o tom zo samosprávy.
Súčasťou série rozsiahlejších prác na miestnych komunikáciách sú aj menšie rekonštrukcie ciest, chodníkov, odstavných plôch, spevnených plôch, vnútrobloku i vstupov do bytových domov. Predpokladané náklady na tieto práce sú približne 160.000 eur.
„Okrem toho nás čakajú aj veľké komplexné rekonštrukcie, ktorým predchádza verejné obstarávanie na dodávateľa, napríklad odstavné plochy Stodolova - juh, Chalupkova, Ponad Ohrady, Priemyselná, Cédrová, Pltnícka, Cez vody, Tretiny, Kapitána Nálepku, Obslužná, Budovateľská či Stošická,“ spresnili z radnice.
V rámci priebežnej opravy výtlkov na miestnych komunikáciách spravujú zamestnanci VPS neodkladné úseky v tomto ročnom období suchou zmesou, asfaltovať začnú po Veľkej noci.
„Celkovo plánujeme v tomto roku investovať do ciest a chodníkov až tri milióny eur, čo je historicky najviac v jednom roku,“ podotkli zo samosprávy.
