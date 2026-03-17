Liptovský Mikuláš začal so zberom biologicky rozložiteľného odpadu
Zber odpadu prebieha na základe stanoveného harmonogramu podľa mestských častí.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. marca (TASR) - Liptovský Mikuláš začal tento týždeň s pravidelným zberom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Zber potrvá až do 13. novembra v týždňových intervaloch. Ako informovali z radnice, do biologicky rozložiteľného zeleného odpadu patrí tráva, lístie, burina, seno, drobné konáre, zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, piliny či drevná štiepka.
Mesto upozornilo, že do hnedých nádob, do ktorých môžu obyvatelia ukladať zelený odpad, nepatria plasty, sklo, kovy, kamene, oleje, stavebný odpad, textil, popol, uhlie, pneumatiky, elektro odpad ani plasty z rozoberania vozidiel.
Zber odpadu prebieha na základe stanoveného harmonogramu podľa mestských častí. V pondelky sa bude zelený odpad vyvážať z Liptovskej Ondrašovej, v utorky z Demänovej, Bodíc a Okoličného. Stredy budú patriť Palúdzke, vo štvrtok sa bude vyvážať z Iľanova, Ploštína, Vitálišoviec, Stošíc a Jahodovej ulice na Podbrezinách a v piatok zo Starého Mesta, Nábrežia-Vrbice, Andíc a Beníc.
Mesto upozornilo, že do hnedých nádob, do ktorých môžu obyvatelia ukladať zelený odpad, nepatria plasty, sklo, kovy, kamene, oleje, stavebný odpad, textil, popol, uhlie, pneumatiky, elektro odpad ani plasty z rozoberania vozidiel.
Zber odpadu prebieha na základe stanoveného harmonogramu podľa mestských častí. V pondelky sa bude zelený odpad vyvážať z Liptovskej Ondrašovej, v utorky z Demänovej, Bodíc a Okoličného. Stredy budú patriť Palúdzke, vo štvrtok sa bude vyvážať z Iľanova, Ploštína, Vitálišoviec, Stošíc a Jahodovej ulice na Podbrezinách a v piatok zo Starého Mesta, Nábrežia-Vrbice, Andíc a Beníc.