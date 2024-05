Záhradu pri Liptovskej galérii premenia na oddychový priestor

Liptovský Mikuláš 21. mája (TASR) - Záhradu pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zmenia na oddychový priestor. Radnica v ňom bude okrem piknikov organizovať aj niektoré mestské podujatia. Otvorenie plánujú na sobotu 1. júna, keď je Deň detí a Víkend otvorených parkov a záhrad. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková.



Rodiny aj partie priateľov chcú podľa hovorkyne prilákať príjemným programom. "Rokujeme aj s miestnymi podnikateľmi, ktorí by od júna až do konca leta ponúkali sedem dní v týždni piknikové koše naplnené rôznymi dobrotami, domácimi nátierkami, koláčikmi a limonádami. Záujemcovia by si mohli zakúpiť vopred pripravený kôš alebo by si občerstvenie na piknik pripravili doma a priniesli so sebou," priblížil primátor Ján Blcháč.



Prostredie galerijnej záhrady mesto zveľadí. Umiestni tam malé javisko a sedenie. Do budúcna plánujú aj väčšie investície, aby záhrada spĺňala štandardy mestských parkov. "Ide napríklad o vybudovanie spevnených plôch, úpravu vstupov alebo výsadbu drevín a záhonov. Tento priestor má veľký potenciál, ktorý sa budeme snažiť naplniť," uviedol strategický manažér radnice Ján Blcháč mladší.



Pozemky okolo galérie vlastní viacero majiteľov, mesto s nimi nadviazalo spoluprácu.