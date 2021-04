V Liptovskom Mikuláši začali opravovať detské ihriská

Liptovský Mikuláš 27. apríla (TASR) – Ihriská v Liptovskom Mikuláši budú na jar nachystané pre deti a mládež. Do ich úprav a opráv na celom území mesta sa v apríli pustili zamestnanci Verejnoprospešných služieb. Práce začali realizovať po hlavnej ročnej kontrole na 36 ihriskách. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



„Kontrolu robili externé spoločnosti s potrebným oprávnením. Skontrolovali približne 200 hracích prvkov. Hlavná ročná kontrola neodhalila žiadne závažnejšie poruchy, ktoré by si vyžadovali väčšiu investíciu do existujúcich ihrísk," vysvetlila hovorkyňa.



Mestský podnik v závislosti od počasia v najbližších týždňoch upraví predovšetkým dopadové plochy. Doplnia štrk, kôru, gumové rohože či piesok. „Na drevené a kovové prvky aplikujeme ochranný náter, odstránime nevhodné a poškodené časti ihrísk. Prípadné novovzniknuté poruchy riešime bezodkladne, aby sme zachovali bezpečnosť všetkých návštevníkov ihrísk," zdôraznil Matej Kráľ z Verejnoprospešných služieb.



Pri vstupe na ihriská sú umiestnené poriadky s informáciami o prevádzkovej dobe. Počas pandémie je potrebné sa pri návšteve ihrísk riadiť platnými opatreniami, ktoré vyplývajú z COVID automatu.