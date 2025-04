Železničné priecestie v Liptovskom Mikuláši uzatvorili

Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) - Železničné priecestie na ulici Pod Stráňami smerom na Mútnik je od utorka úplne uzatvorené. Dôvodom je jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá by mala potrvať do 2. mája. Upozornila na to samospráva na svojom webe.



„Obchádzková trasa vedie cez Liptovskú Ondrašovú - ulice Tehelná, Tehliarska, Matúškova - a následne po ceste číslo II/584. Uzávera aj obchádzková trasa sú vyznačené dopravným značením,“ priblížilo mesto.