Liptovský Mikuláš získal 530.000 eur na inteligentný zber odpadu
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. februára (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš získalo 530.000 eur z eurofondov na projekt inteligentného zberu odpadu, ktorý má priniesť férovejší a ekologickejší systém. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v utorok (17. 2.) podpísali minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu s primátorom Jánom Blcháčom. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, Liptovskomikulášania budú platiť len za odpad, ktorý reálne vyprodukujú.
„Teraz ide o inteligentný zber odpadu. Každé mesto, ktoré implementuje tento systém, zníži objem odpadu asi o tretinu. Výrazne tiež klesne počet čiernych pasažierov, ktorí vyhadzujú smeti napríklad na sídliskách pri kontajneroch. Som presvedčený, že tento projekt posunie Liptovský Mikuláš medzi najčistejšie mestá na Slovensku,“ uviedol Taraba.
Zavedenie množstvového zberu pozostáva z viacerých fáz a mesto teraz vstupuje do tej úvodnej. Peniaze získalo na technológie, vďaka ktorým bude môcť celý rok zbierať a analyzovať informácie o stave odpadového hospodárstva v meste. „Inteligentný systém nám umožní pracovať s presnými dátami o množstve odpadu na jednotlivých adresách. Zistíme rozdiely medzi jednotlivými mestskými časťami, aké je priemerné množstvo odpadu z rodinných aj bytových domov. Budeme môcť optimalizovať zberové trasy, zefektívniť náklady a zároveň nastaviť spravodlivé poplatky pre obyvateľov,“ priblížil Blcháč.
Podľa jeho slov mesto v priebehu tohto roka osadí čipy na zberné nádoby, smetiarske autá vybaví vážiacimi systémami, GPS modulmi a čítačkami. Počas budúceho roka príde na rad zber informácií, ich vyhodnocovanie a v roku 2028 ostrá prevádzka. Dovtedy radnica vyberie najvhodnejší model, aby predišla napríklad nežiadúcej odpadovej turistike.
Liptovský Mikuláš získal za posledné štyri roky z rezortu životného prostredia a z Environmentálneho fondu približne 3,5 milióna eur. „Nástupom pána podpredsedu Tarabu sa zintenzívnila podpora pre samosprávy. Keby sme mali tieto opatrenia robiť z mestských peňazí, museli by sme to premietnuť do poplatku za komunálny odpad pre obyvateľov. Takto sú ušetrení týchto mimoriadnych nákladov,“ dodal primátor.
