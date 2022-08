Liptovský Mikuláš získal stavebné povolenie na nový úsek cyklochodníka

Liptovský Mikuláš 8. augusta (TASR) – Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši rozšíria o ďalší 640 metrov dlhý úsek. Radnica získala stavebné povolenie na úsek od Smrečianky k mostu do obce Závažná Poruba. Stavať by mohli začať už v budúcom roku. TASR o tom informoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



Príprava úseku spočívala v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, vypracovaní geometrického plánu, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. "Najdôležitejšie bolo práve vysporiadanie, keď mesto muselo osloviť s ponukou na odkúpenie vyše 60 fyzických osôb ako vlastníkov pozemkov a ďalšie právnické osoby," poznamenala vedúca právneho oddelenia Miroslava Javornická.



Projekt podľa šéfa liptovskomikulášskej radnice Jána Blcháča ráta s premostením riečky Smrečianky a pokračovaním po hrádzi Váhu. "Získanie finančných prostriedkov na výstavbu predpokladáme, nebude problém. Do 15. augusta sa zapojíme do výzvy Cyklo-2022, kde požiadame o financie z plánu obnovy. Po doručení žiadosti budeme čakať na schválenie finančných prostriedkov," vysvetlil primátor s tým, že ak budú úspešní, realizácia sa uskutoční v roku 2023.



V Liptovskom Mikuláši v apríli otvorili aj nový úsek mestskej cyklotrasy. Prepája mesto s Liptovskou Ondrašovou a jeho dĺžka je 837 metrov. Realizácia trvala 11 mesiacov, dielo skolaudovali v marci tohto roku.