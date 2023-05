Zmluvu o prevode akcií mikulášskeho MHK 32 mali podpísať v piatok

Liptovský Mikuláš 15. mája (TASR) – Zmluvu o prevode akcií Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš na spoločnosť R-STAV SK by mali podpísať v piatok (19. 5.). Potvrdila to hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková. Dodala, že aktuálne klub stále vlastní mesto a víťaza verejnej súťaže už štatutár vyzval na podpis zmluvy.



"V prípade, že víťaz súťaže zmluvu nepodpíše, mesto má možnosť vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž alebo predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na predaj klubových akcií uchádzačovi, ktorý vyšiel zo súťaže ako druhý v poradí," vysvetlila Čapčíková.



Najvyššiu ponuku vo verejnej obchodnej súťaži na prevod akcií MHK 32 dala spoločnosť R-STAV SK, ktorá ponúkla za kúpu akcií sumu vo výške 151.200 eur. Druhá v poradí skončila spoločnosť Drevomax s ponukou 111.111 eur, tretí bol Tibor Višňovský so sumou 99.999 eur.



Ako vysvetlila hovorkyňa, kritériom pre hodnotenie návrhov bola kúpna cena s váhou posúdenia 70 percent a predložený strategický plán rozvoja hokeja na obdobie piatich rokov s váhou posúdenia 30 percent. Súťažné podmienky schválili poslanci mestského zastupiteľstva 24. marca. Klubové akcie ponúkalo mesto v súťaži za 79.720 eur. Suma vzišla zo znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu majetku hokejového klubu. Súťaž vyhlásilo mesto 4. apríla, záujemcovia mohli návrhy predkladať do 4. mája.



"Víťaz súťaže bude povinný zaviazať sa v kúpnej zmluve, že nepredá licenciu klubu a súčasne ju zachová v meste," dodala Čapčíková.