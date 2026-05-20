Liptovský Mikuláš zmodernizoval atletický areál za štvrť milióna eur
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 20. mája (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš zmodernizovalo atletický areál pri centre voľného času (CVČ). Po rekonštrukcii za vyše štvrť milióna eur ho v stredu slávnostne otvorilo za účasti približne tristo mladých športovcov z celého okresu. V areáli vyrástli atlétky ako Gabriela Gajanová či Paula Perončíková.
Rekonštrukcia atletického areálu nadviazala na obnovu z roku 2022, keď samospráva s podporou Slovenského atletického zväzu vybudovala moderné športovisko so zameraním na deti a mládež. Aktuálna etapa bola financovaná z Fondu na podporu športu vo výške 178.000 eur, ďalších 76.000 eur investovalo mesto z vlastného rozpočtu.
Riaditeľ CVČ Roman Králik podotkol, že areál je najvyššie položeným atletickým areálom na Slovensku. „Po štyroch rokoch sa nám podarilo dobudovať infraštruktúru, a to v podobe dvoch krytých tribún, spojovacieho chodníka, oplotenia, zázemia pre rozhodcov, workoutového ihriska s hrazdou, rebrinami, lavičkou a gumenou dopadovou plochou. V rámci rekonštrukcie tiež pribudla vstupná asfaltová cesta, ktorá nám umožňuje vstup záchranných vozidiel a zabezpečovanie pretekov,“ spresnil Králik.
Atletický areál patrí dlhodobo medzi najvyužívanejšie športoviská v regióne. Denne ho využívajú atléti z krúžkov CVČ, žiaci základných a stredných škôl, športové kluby, hokejisti, futbalisti, bežci na lyžiach, hasiči či mestskí policajti. „Ráno od 7.00 h do 8.00 h a večer od 18.00 h do 20.00 h je areál otvorený pre verejnosť,“ dodal riaditeľ.
Zmodernizovaný areál tvorí 300-metrový ovál s umelým povrchom so štyrmi dráhami a šesťdráhovou rovinkou s možnosťou behu na 110 metrov cez prekážky. Súčasťou športoviska je aj sektor pre skok do výšky a diaľky či vrhačská klietka pre diskárov, guliarov a oštepárov.
Primátor Ján Blcháč pripomenul, že atletika je jeden z najstarších športov, ktorý začali Liptovskomikulášania robiť ešte začiatkom 20. storočia. „Ľahká atletika má v Liptovskom Mikuláši viac než storočnú tradíciu. Považujeme za našu povinnosť na ňu nadväzovať. Navyše, naši mladí atléti dlhodobo dosahujú výborné výsledky na slovenských a medzinárodných súťažiach,“ dodal.
