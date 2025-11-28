< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš zrekonštruuje 232-ročnú budovu Župného domu
Mesto už má vypracovanú architektonickú štúdiu, s ktorou súhlasil aj pamiatkový úrad.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 28. novembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš zrekonštruuje 232-ročnú chátrajúcu budovu Župného domu. Predbežná suma rekonštrukcie predstavuje 10 miliónov eur, z toho bude polovicu samospráva financovať z eurofondov. Po zrekonštruovaní bude v priestoroch Župného domu sídliť Základná umelecká škola (ZUŠ) J. L. Bellu, informačné centrum a poľský konzulát. Začiatok stavebných prác sa očakáva na prelome rokov 2026 a 2027, pričom dokončenie rekonštrukcie je plánované v roku 2028.
„Rekonštrukcia bude patriť medzi najväčšie investície do historického centra za posledné desaťročia. Je to veľká budova s podlahovou plochou takmer 6000 štvorcových metrov a jej oprava bude finančne náročná. Z budovy odchádza okresný úrad, ktorému sme prenajímali väčšinu priestorov,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Mesto už má vypracovanú architektonickú štúdiu, s ktorou súhlasil aj pamiatkový úrad. Môže sa preto pustiť do vypracovania projektovej dokumentácie, na ktorú schválili mestskí poslanci na novembrovom zasadnutí 300.000 eur. „Hoci ide o pamiatkovo chránený objekt, pri ktorom nie je možné realizovať výrazné stavebné zásahy, chceme citlivým spôsobom využiť jeho skrytý potenciál. Dominantným prvkom bude presklené átrium v podobe modernej kocky, ktoré vytvorí priestor pre koncerty, menšie kultúrne podujatia či výstavy,“ spresnil Blcháč.
Rekonštrukcia sa zameria najmä na energetickú efektívnosť. Podľa vedúceho odboru dopravy, životného prostredia a výstavby na mestskom úrade Gabriela Lengyela bude mať najväčší vplyv na energetickú efektívnosť výmena okien. „Vynovíme vykurovanie, vzduchotechniku, rozvody vody, kanalizácie, kúrenia aj elektriny. Pribudne aj výťah, ktorý zabezpečí úplnú bezbariérovosť,“ priblížil Lengyel.
Presťahovaním ZUŠ J. L. Bellu, ktorá v súčasnosti sídli na Hodžovej aj Pišútovej ulici, mesto umiestni všetky umelecké odbory pod jednu strechu. Ako doplnila riaditeľka ZUŠ Eva Hollá, v súčasnosti sa musia deti presúvať medzi jednotlivými budovami peši cez hlavnú cestu. „Najväčším prínosom bude to, že všetky triedy a umelecké odbory budú sústredené na jednom mieste. Výrazne to zjednoduší organizáciu výučby a zvýši bezpečnosť detí,“ dodala Hollá.
Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš sa po presťahovaní bude nachádzať priamo na námestí, takže prirodzene pritiahne viac turistov aj domácich. „V Župnom dome chceme vytvoriť moderné návštevnícke centrum, teda miesto, kde návštevník zažije atmosféru Liptovského Mikuláša ešte predtým, než ho začne objavovať,“ podotkla riaditeľka mestského informačného centra Jana Piatková.
