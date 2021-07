Lipy na adoptovanie do záhrad ponúka radnica Seredčanom

Sereď 17. júla (TASR) – Ešte dva mesiace majú obyvatelia Serede na to, aby si premysleli, či chcú mať na svojej záhrade mestskú lipu. Radnica im od apríla dáva príležitosť zvážiť, či poskytnú možnosť vysadiť na svojich súkromných pozemkoch stromy, pre ktoré už ťažko hľadá samospráva miesto na mestských pozemkoch. Doteraz sa podľa Kataríny Navrátilovej z oddelenia životného prostredia mesta Sereď prihlásilo už 60 záujemcov.



„Keďže nie vždy dokážeme uličnú zeleň vysadiť, dali sme majiteľom rodinných domov takúto šancu,“ uviedla pre TASR. Projekt s názvom Adoptuj si lipu pripravujú na október, vybraná bola odroda Lipa malolistá Rancho. Stromy s obvodom kmeňa 12 až 14 centimetrov budú záujemcom dodané s koreňovým balom a zapestovanou korunou. „Táto varieta lipy sa vyznačuje stredným rastom a je vhodná aj do chudobných pôd. Je to nenáročná medonosná drevina, netrpí chorobami. Lístie sa na jeseň vyfarbuje nažlto a opadáva. V dospelosti nestrihaná dosahuje výšku 6 až 10 metrov a šírku 4 až 6 metrov,“ dodala Navrátilová. Odhaduje, že v októbri mesto rozdá zhruba 70 až 80 líp, náklady budú hradené z položky Starostlivosť o zeleň s predpokladnou sumou okolo 7000 eur, čo bude záležať od výsledku verejného obstarávania.



„Robíme takúto akciu prvýkrát, zvolili sme preto len jeden druh stromu. Verím, že keď na budúci rok budeme v tejto akcii pokračovať, ponúkneme širší sortiment stromov. Čím viac stromov bude vysadených, tým viac prispejeme k zlepšeniu klimatických podmienok v našom meste,“ doplnila Navrátilová.