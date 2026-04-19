Lišovská Galéria masiek láka aj novou unikátnou maskou z Benátok
Autor TASR
Lišov 19. apríla (TASR) - Stovky masiek z celého sveta, a najnovšie aj ikonickú masku z filmu Spaľujúca vášeň, ktorú preslávil americký herec Tom Cruise, môžu návštevníci obdivovať v Galérii masiek v malej dedinke hontianskeho regiónu Lišov (okres Krupina). Tamojšie múzeum, ktorého aktivity prekračujú hranice klasických muzeálnych inštitúcií, otvorilo od začiatku apríla svoju ďalšiu sezónu pre návštevníkov.
Ako pre TASR priblížil spoluzakladateľ múzea Jakub Dvorský, návštevníci, ktorí do Lišova zavítajú, tam môžu obdivovať viacero zaujímavostí. V malom etnografickom múzeu, ktoré je zriadené v tradičnom vidieckom dome z roku 1916, nájdu tradičné zariadenie, ale aj stále funkčné krosná z roku 1907. Na záhrade zase zaujme replika keltského obydlia, ktoré je postavené bez jediného klinca. Súčasťou komplexu je aj malá kaviareň a obchodík, v ktorom ponúkajú regionálne výrobky.
Nemenej zaujímavostí ponúka aj Galéria masiek, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 500 exponátov. „Našinci tu môžu vidieť masky z Ázie, Ameriky, Afriky či Európy,“ poznamenal Dvorský s tým, že ich zameranie je rôzne. Svoje miesto tam majú masky, ktoré podporovali plodnosť u mužov či žien, komunikačné masky, prostredníctvom ktorých nadväzovali komunikáciu s duchmi predkov či liečiteľské masky. Dvorský podotkol, že v zbierke sa nachádzajú aj masky symbolizujúce charakterové vlastnosti zvierat či rôzne odstrašujúce masky z Ázie, ktoré symbolizujú démonické stvorenia. Svoje zastúpenie tam však majú aj herecké či africké bojové masky.
Zbierku masiek neustále rozširujú, príkladom je najnovší prírastok, ktorý si jej zakladatelia priniesli nedávno z Benátok. Podľa Dvorského tam navštívili malý rodinný podnik, ktorý stojí za vznikom ikonickej masky použitej vo filme Spaľujúca vášeň. Návštevníci tak uvidia na vlastné oči masku, ktorú vo filme preslávil Tom Cruise. Ambíciou je podľa Dvorského doplniť zbierku ešte napríklad o samurajskú masku.
Lišovské múzeum otvorili pre verejnosť v roku 2017 a odvtedy návštevnosť podľa Dvorského neustále stúpa. Nie je len tradičným múzeom otvoreným pre verejnosť počas vyhradených hodín, ale aj komunitným miestom, ktoré prepája kultúru, vzdelávanie aj tradičné remeslá, a taktiež centrom programu Erasmus+.
„Snažíme sa byť takým živým múzeom, častokrát tu môžu návštevníci vidieť rôznych účastníkov rôznych projektov z rôznych krajín, kde sa venujeme tradičným remeslám, zručnostiam, umeniu alebo nejakým archeologickým výskumom,“ priblížil Dvorský. Len nedávno tam napríklad hostili účastníkov z Nemecka cez program Erasmus+, projektu zameraného na lokálnu produkciu potravín, udržateľnosť a komunitný život. V regióne im ukázali viacero malých fariem a výrobcov, kúpeľné mesto Dudince či prípravu tradičných rezancov a materákov. V júni zase privítajú nemeckých študentov lesníctva.
Múzeum je tiež súčasťou viacerých zvučných podujatí v regióne, ako napríklad Hontianska vínna cesta. Organizuje tiež výstavy, workshopy či sezónne podujatia, ako napríklad vianočné trhy. Záujemcovia ho môžu navštíviť počas víkendov od 10.00 do 16.00 h, alebo v stredy, keď tam vítajú kúpeľných hostí z Dudiniec. Počas letných prázdnin je múzeum otvorené od stredy do nedele.
