Lišovu sa nedarí dotiahnuť vodu, schválenú dotáciu museli vrátiť

Lišov 21. septembra (TASR) - Vodovod, na ktorý čakajú obyvatelia obce Lišov v okrese Krupina už roky, sa stále nedarí dobudovať. Už schválenú a na účet obce prevedenú dotáciu z Environmentálneho fondu na dotiahnutie vodovodnej vetvy k obci vo výške 560.000 eur musela samospráva na jar tohto roku vrátiť. Obstarávanie stavby nebolo podľa fondu v súlade s novými podmienkami zákona.



"Na Environmentálnom fonde to zistili až pri opakovanej kontrole. Peniaze nám teda podľa fondu boli schválené neprávom. Už sme ich medzičasom aj vrátili na účet Štátnej pokladnice," povedal TASR starosta Marián Školník. "Celý proces tak bude musieť prebehnúť nanovo," dodal.



Vetva vodovodu zo Súdoviec po začiatok obce v dĺžke asi štyri kilometre sa buduje od roku 2016. Doteraz sa postavila asi tretina z celej dĺžky. Envirofond na to prispel postupne v troch častiach v celkovej výške približne 380.000 eur. Odobratá dotácia mohla vodu doviesť už na okraj obce.



Okrem vodovodu potrebujú vybudovať aj kanalizáciu a obnoviť cestu, ktorá spája hornú časť dediny s dolnou. Je v dĺžke asi 700 metrov a obec má už na túto stavbu pripravenú aj projektovú dokumentáciu. Z malého rozpočtu to nepôjde. Podľa starostu čakajú na vhodnú výzvu.