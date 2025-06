Lístok na MHD si môžete v Prešove kúpiť bezkontaktne už aj vo vozidle

Prešov 9. júna (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) uviedol do skúšobnej prevádzky kombinované validátory (označovače), ktoré umožňujú kúpu elektronického cestovného lístka priamo vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD). Ide o modernejšiu verziu označovačov cestovných lístkov s terminálmi, ktoré akceptujú bezkontaktné platby. Cestujúci ich môžu využívať od pondelka. Primátor mesta Prešov František Oľha a riaditeľ DPMP Juraj Hrehorčák o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.



„Ide o úplne nový typ lístkov, ktoré ponúkajú možnosť cenovo výhodnejšieho cestovania aj pre tých obyvateľov, ktorí nevyužívajú MHD pravidelne. Napríklad cenu základného (obyčajného) 20 minútového elektronického cestovného lístka pre prvé tarifné pásmo sme nastavili na 0,85 eura,“ uviedol Oľha.



Podľa hovorcu DPMP Vladimíra Tomeka pri nástupe do vozidla MHD stačí priložiť bezkontaktnú kartu, prípadne iné smart zariadenie s NFC k validátoru, ktorý vygeneruje obyčajný, 60-minútový cestovný lístok. Ak cesta v autobuse či trolejbuse trvá menej ako 20 minút a cestujúci sa v nej nechystá pokračovať prestupom na iný spoj, je potrebné priložiť kartu k validátoru aj pri výstupe z vozidla a systém automaticky upraví cenu lístka na 20-minútový. Cestujúci nezaplatí za elektronický cestovný lístok viac, ako je nevyhnutné.



„Keďže systém koriguje aj nesprávne rozhodnutia cestujúceho, na konci dňa mu vypočíta najvýhodnejšiu cenu cestovného, ktorá mu bude stiahnutá z platobnej karty,“ vysvetlil primátor mesta Prešov František Oľha.



„V rámci skúšobnej prevádzky sme zatiaľ spustili 58 validátorov, ktoré sú nainštalované v 29 autobusoch a trolejbusoch. Celkovo máme objednaných 164 kusov nových validátorov a najneskôr do jesene nimi chceme vybaviť všetky naše vozidlá,“ uviedol Hrehorčák.



Momentálne sú validátory nainštalované prioritne v tých vozidlách, ktoré budú premávať na linkách obsluhujúcich zastávky MHD v okolí Futbal Tatran Arény, kde sa o niekoľko dní začnú Majstrovstvá Európy vo futbale U21. Až do ukončenia skúšobnej prevádzky systému bude každý elektronický cestovný lístok platný aj v prípade, ak cestujúci prestúpi do iného vozidla, v ktorom zatiaľ validátory chýbajú. Súčasťou validátorov je aj systém na klasické označovanie papierových jednorazových cestovných lístkov.



DPMP si validátory prenajíma od českej súkromnej spoločnosti. „Za štvorročný prenájom odbavovacieho systému vo vozidlách MHD, súčasťou ktorého je 164 validátorov, zaplatí dopravca 276.897,60 eura s DPH. V tejto cene je zahrnuté aj prevádzkovanie systému počas celého obdobia prenájmu a 12 čítačiek pre revízorov. Po uplynutí štvorročného obdobia má DPMP právo kúpy týchto zariadení za cenu euro za kus,“ doplnil hovorca DPMP.