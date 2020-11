Listy od čitateľov Košickej knižnice poputujú do domovov dôchodcov

Košice 5. novembra (TASR) – Takmer 700 listov doručí seniorom do vybraných zariadení sociálnych služieb Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK). Listy písané pre potešenie seniorov mali tiež inšpirovať k prejavom úcty k starším. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová.



„Výzvu Napíš list – Poteš srdce sme vypísali s cieľom pokúsiť sa eliminovať pocit osamelosti u klientov v zariadeniach pre seniorov v našom meste. Chceli sme tiež podčiarknuť dôležitosť empatie voči svojmu okoliu a ľuďom, ktorí to najviac potrebujú,“ povedala riaditeľka knižnice Kamila Prextová s tým, že do akcií s podobnou myšlienkou sa aj v súvislosti s pandémiou nového koroanvírusu aktuálne zapájajú mladí vo viacerých krajinách sveta.



Stovky listov písali, respektíve kreslili deti v materských školách, žiaci základných škôl a niekoľko desiatok z nich má dospelého autora. Podľa Prextovej deťom kreativita nechýbala. „Chopili sa toho s úprimnosťou im vlastnou. Podelili sa o vtipné príhody, aj o starosti. Bez rozpakov prezrádzali túžby a prikladali vrelé odkazy či priania. Nechýbali fotky zvieracích kamarátov, kreslené obrázky, básničky pre potešenie. V obálkach sme našli dokonca malé darčeky, pozornosti vo forme cukríkov, čajových vrecúšok, prekvapila ručne vyrobená spoločenská hra s figúrkami a kockou,“ povedala. Deti podľa jej slov očakávajú odpovede a veria v nové priateľstvá.



Listy tentoraz poputujú klientom Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici, do Špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov na Skladnej ulici, ako aj do Domova pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede v Košiciach.