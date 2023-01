Litava pracuje na projekte energetickej obnovy 70-ročnej školy

Litava 12. januára (TASR) – Projekt energetickej rekonštrukcie približne 70 rokov starej základnej školy pripravuje tento rok obec Litava v okrese Krupina. O finančnú podporu vo výške približne 350.000 eur chce samospráva žiadať z plánu obnovy.



"Pôvodne sme chceli zrekonštruovať aj kultúrny dom, v ktorom sídli aj obecný úrad. Oba objekty sú totiž vykurované z jedného miesta. V pláne obnovy sa však počíta len s rekonštrukciou takých budov, ktoré boli postavené pred rokom 1980, čo spĺňa iba škola," uviedla pre TASR starostka Ľubica Tuhárska. Novým zdrojom tepla v tomto objekte by sa malo stať tepelné čerpadlo.



Do malotriednej základnej školy v Litave chodí aktuálne 38 detí, časť z nich pochádza aj z rómskej komunity, ktorá tvorí v obci jednu tretinu z asi 760 obyvateľov. Počet obyvateľov sa za uplynulých desať rokov znížil len minimálne.



Podľa starostky sa v roku 2022 v obci zrealizovala aj obnova miestnych komunikácií pri dome smútku za asi 40.000 eur, na ktorú získali peniaze z miestnej akčnej skupiny (MAS) Hontiansko-Novohradské partnerstvo. Vymenili sa tiež elektroinštalácie v obecnom úrade, keďže boli v havarijnom stave, či viaceré ďalšie malé projekty, finančne menej náročné.



Podľa Tuhárskej treba do budúcna urobiť ešte cesty po litavských lazoch. Pri rozhodovaní, čo podporiť, však bude dôležité zvažovať vážnosť situácie. "Došlo totiž k dramatickému zvýšeniu cien všetkého a plánovanie je aktuálne nemožné vzhľadom na ekonomické podmienky. Len samotné zálohové platby za elektrinu, ktoré nám prišli v januári, sú vyššie o približne 300 percent," pripomenula.