Litera fest otvorí vernisáž výstavy Re:book

Bratislava 23. júna (TASR) - Vernisážou výstavy Re:book v bratislavskom Klube pod lampou sa v stredu začne multižánrový Litera fest. Festival spájajúci kvalitnú súčasnú literatúru s vizuálnym umením, audiovizuálnou tvorbou a hudbou, predstaví desať najlepších prozaických kníh nominovaných na cenu Anasoft litera. Výstava uvedie prototypy kníh z minuloročnej desiatky nominovaných, ktorým nový dizajn vytvorili študenti Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU).



Na autorských čítaniach a besedách budú môcť návštevníci bližšie spoznať knihy od desiatich spisovateľov, nominovaných na prestížnu literárnu cenu za pôvodnú prózu. Pod desiatkou najlepších slovenských prozaických kníh, ktoré vyšli minulý rok, sú podpísaní Lukáš Cabala, Etela Farkašová, Ivana Gibová, Barbora Hrínová, Jana Juráňová, Laco Kerata, Richard Pupala, Veronika Šikulová, Zuzana Šmatláková a Alta Vášová.



"Tú najlepšiu súčasnú slovenskú prózu nečíta len literárna komunita. Anasoft litera už 16 rokov dokazuje, že naša pôvodná próza je čitateľná i pre ostatné kultúrne komunity, ako aj pre všetkých, ktorým nestačí iba príbeh, ale ktorí radi rozmýšľajú aj dlho po dočítaní," hovorí organizátorka literárnej ceny Simona Fochlerová. K Litera festu dodáva, že je oslavou nielen tých najlepších autorov, ale práve spomínaných čitateľov: "Či sú to literárni vedci, učitelia, filmári, dizajnéri alebo IT-čkári. Každá desiatka obsahuje aspoň jednu umelecky hodnotnú knihu, ktorá ich môže zaujať."



Na festivale sa podľa organizátorov otvoria témy, aké sa vždy zjavujú aj dlho po zatvorení dobrých kníh. Hovoriť sa o nich bude na autorských besedách, ale aj na diskusiách. Jedna z nich pod názvom "Timrava skopala Ročku" je venovaná slovenskej prozaičke a dramatičke Božene Slančíkovej-Timrave. Diskutovať o nej budú predsedníčka spolku Živena Magdaléna Vášáryová, literárna vedkyňa Ivana Taranenková, spisovateľka Veronika Šikulová a režisérka filmu "Moja teta Timrava" Katarína Kočálková.



Litera fest bude aj o hudbe, vystúpi napríklad speváčka Timea, ktorá koncom minulého roka vydala debutové EP Confusion of Warmth, koncertnú premiéru bude mať herec Richard Autner so svojou kapelou, predstaví sa aj bratislavská skupina Hvozd.



Festival potrvá do piatka 25. júna.