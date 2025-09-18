< sekcia Regióny
Literárna Banská Bystrica predstaví aj španielsku či čínsku kultúru
Banská Bystrica 18. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa uskutoční v poradí už 27. ročník multižánrového festivalu Literárna Banská Bystrica. Päť dní trvajúce podujatie prinesie prednášky, workshopy, besedy i burzu literárnych talentov, festival verejnosti priblíži aj španielsku či čínsku kultúru. TASR o tom informovala Soňa Šóky zo Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Banskej Bystrici.
Literárna Banská Bystrica je venovaná pamiatke básnika, dramaturga a spisovateľa Mikuláša Kováča, ktorého život je spätý s mestom pod Urpínom. „Inšpiráciou pre vznik festivalu bol práve tento jedinečný básnik, ktorý mesto miloval, prežil v ňom takmer celý život a venoval mu veľa nádherných veršov. V slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia mu patrilo jedno z popredných miest a jeho tvorba oslovovala veľké množstvo obdivovateľov,“ uviedla Šóky.
Festival sa bude konať od pondelka (22. 9.) do piatka (26. 9.) v rôznych inštitúciách vrátane tých, ktoré sú dodnes po spisovateľovi pomenované. Zamestnanci a študenti Gymnázia Mikuláša Kováča verejnosti predstavia španielsku kultúru, a to videoprojekciou krátkometrážnych filmov, ukážkami španielskeho folklórneho párového tanca z Andalúzie s názvom Sevillanas či ukážkami latinskoamerických tancov. Žiaci slovensko-čínskeho odboru gymnázia zas odprezentujú Čínu, jej tanec, kaligrafiu, kultúru pitia čaju či tradičné kung-fu.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa do festivalu zapojí diskusiou o nedávno zosnulej autorke Eve Borušovičovej. Knižnica tiež organizuje stretnutie podpornej skupiny rodín s deťmi s Aspergerovým syndrómom, na ktorom sa bude hovoriť o motivačnej literatúre a beletrii o inakosti. V rámci Literárnej Banskej Bystrice sa bude konať aj multižánrové podujatie s regionálnymi umelcami s názvom Kováči umenia či workshop tvorby tradičnej japonskej básne haiku.
Významnú časť programu v rámci festivalu pripravilo Literárne a hudobné múzeum ŠVK. Už v prvý deň podujatia sa bude konať interaktívna prednáška s diskusiou o bylinkovaní či poeticko-hudobný večer vojvodinských Slovákov. Múzeum pozýva aj na stretnutie s jubilujúcim spisovateľom Jurajom Kuniakom a uvedenie knižného výberu z jeho básnickej tvorby s názvom Putovanie po katedrále.
Súčasťou Literárnej Banskej Bystrice bude aj burza literárnych talentov. Vo štvrtok (25. 9.) sa v priestoroch múzea stretnú zabehnutí i noví a začínajúci tvorcovia poézie či prózy.
