Literárna súťaž L. Novomeského vstupuje do 35. ročníka

Senica 25. marca (TASR) – Na Záhorí chystajú 35. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského. Mladí i dospelí autori majú možnosť zaslať svoje doteraz nepublikované práce a uchádzať sa o ocenenie v jednej z kategórií. Vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže je Záhorská knižnica v Senici. TASR o tom informovala riaditeľka knižnice Silvia Sameková.



Minulý ročník sa niesol v znamení zmien. Jednak zo strany organizátorov, jednak ako prirodzená reakcia na aktuálnu situáciu. "Chceme, aby súťaž spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, no napriek tomu zostala mladá a príťažlivá i pre nastupujúce generácie," uviedla Sameková.



Zmeny, ktoré iniciovali organizátori, sa podľa jej slov osvedčili a zostávajú v platnosti aj pre 35. ročník. Konkrétne ide o prihlasovanie formou elektronickej prihlášky, anonymné posudzovanie súťažných príspevkov porotou a posun uzávierky na 15. septembra 2021.



"Vzhľadom na situáciu nebolo v minulom ročníku možné uskutočniť slávnostné vyhodnotenie laureátov a hodnotiace semináre ako osobné stretnutie účastníkov, porotcov, organizátorov a verejnosti. Podarilo sa však úspešne preniesť aktivity, ktoré každý ročník uzatvárajú, do virtuálneho priestoru. Vzhľadom na neistú prognózu počítame s online vyhodnotením aj pri tomto ročníku," doplnila riaditeľka knižnice.



Do zatiaľ posledného ročníka súťaže sa zapojilo 118 autorov, ktorí zaslali 273 prác. Všetky informácie potrebné na prihlásenie do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 nájdu záujemcovia na webe zahorskakniznica.eu.