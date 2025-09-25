< sekcia Regióny
Literárne múzeum SNK sa pripravuje na obnovu za vyše 13,5 milióna eur
Autor TASR
Martin 25. septembra (TASR) - Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (SNK), ktoré sídli v Prvej historickej budove Matice slovenskej v Martine, sa pripravuje na rekonštrukciu za vyše 13,5 milióna eur. Múzeum je zatvorené od 1. mája. Ako vo štvrtok v Martine informovala riaditeľka SNK Eva Augustínová, zbierky a pracoviská sťahujú do náhradných priestorov.
Rekonštrukcia budovy múzea by mala začať v októbri a koniec rekonštrukcie odhadujú do konca roka 2027. Následne sa bude v múzeu inštalovať expozícia, ktorá by mala byť moderná a interaktívna. „Ministerstvo kultúry prostredníctvom projektov získalo finančné prostriedky. Suma rekonštrukcie je 13.544.570,67 eura s DPH, z toho 8,5 milióna bude stáť obnova a rekonštrukcia tejto budovy a ďalšie finančné prostriedky budú na výstavné priestory a na expozíciu,“ uviedla Augustínová.
Približne 30.000 zbierkových predmetov presťahovalo múzeum do náhradných priestorov už v rokoch 2017 a 2018 z dôvodu predpokladanej rekonštrukcie. „V tejto budove ostalo len približne 7000 zbierkových predmetov ako veľkorozmerné predmety, bronzové busty a stála expozícia, ktoré boli takmer všetky vystavené. Okrem týchto predmetov sťahujeme aj dokumentačný a výstavnícky materiál a kancelárske vybavenie,“ spresnila riaditeľka SNK.
Cieľom rekonštrukcie je komplexná oprava budovy a celkové zlepšenie jej technického stavu a vzhľadu. Na vytvorení novej stálej expozície sa podieľajú viacerí odborníci z oblasti dejín slovenskej literatúry a písomníctva, ako aj z oblasti múzejníctva.
