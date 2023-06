Literárne potulky v Hlohovci otvoria svoje brány aj tento rok

Hlohovec 4. júna (TASR) - Šesť zaujímavých miest Hlohovca, ktoré vstúpili do románov či básní, navštívia účastníci siedmeho ročníka Literárnych potuliek. Spoja námestie, gymnázium, pivovar, studničku pod Sorošom i háj pod Jašterom. Organizátor, občianske združenie Ex libris ad Personam, pozval na sobotu 10. júna na čítanie úryvkov z diel hlohovské osobnosti kultúry a spoločenského života.



"Začneme pri pamätnej tabuli na Námestí sv. Michala, ktorá pripomína prítomnosť tureckých kasární v Hlohovci. Z biografie protestantského kňaza a spisovateľa Štefana Pilárika o jeho útrapách vo väzení bude čítať historik Stanislav Kamenčík, regrútsku ľudovú pieseň zaspieva Maroš Kamenčík mladší," uviedla za organizátorov Helena Pekarovičová. Nasledovať bude gymnázium, kde si pripomenú sté výročie narodenia básnika Ivana Kupca, verše prečíta pedagogička Soňa Selnekovičová. Areál hlohovského pivovaru dotvorí atmosféru poviedkového príbehu z pera Dušana Dušeka o mužovi, čakajúcom na vážnu operáciu. Chvíle stresu sa snaží zahnať aj myšlienkou na orosený pohár hlohovského ležiaku. Poviedku si vypočujú účastníci v podaní Nadeždy Kvasňovskej.



"Studnička pod Sorošom je akýmsi 'posvätným' miestom hlohovských literátov, spomínajú ju vo chvíľach rozlúčky s domovom i životom. Dozvieme sa, ako toto magické miesto stvárnil vo svojej poézii Ivan Kupec, prednesie ju Andrea Kleimanová a v románovej knihe Láska, hry a dobrodružstvá Belo Škarnicel-Hlohovský, čo prečíta Zuzana Kamenčíková," uviedla Pekarčíková. Ďalšou zastávkou bude odpočívadlo náučného chodníka mikroregiónu Poniklec. Tam sa Tomáš Kramár začíta do veselého Slovníka na každý deň od Vladimíra Ferka. Záver bude patriť tzv. ministerskej pivnici viechy Jašter, kde si pripomenú výtvarníka a monumentalistu Dezidera Castiglioneho cez jeho román Zomrieť v San Francisku. Zážitok umocní jedno z najkrajších autorových výtvarných diel, ktoré je umiestnené priamo v pivnici.