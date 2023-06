Literárny archív vo štvrtok po dvoch rokoch otvorí dvere verejnosti

Martin 4. júna (TASR) - Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine vo štvrtok 8. júna po dvoch rokoch opäť otvorí dvere verejnosti. Deň sa bude niesť v znamení cestovania. Prostredníctvom fotografií, rukopisov, máp, cestopisov, ale aj hudobných dokumentov priblížia jednotlivé krajiny i mestá Európy. TASR o tom informovala hovorkyňa SNK Katarína Štefanides Mažáriová.



"Od 9.00 do 16.00 h návštevníkov čaká množstvo zaujímavých ukážok. Vstupy sa uskutočnia vždy celú hodinu, prvý o 9.00 h, posledný o 15.00 h. Prechádzku začneme listovaním v nemeckom rukopise Kronika sveta Jána z Udine," uviedla hovorkyňa. Originály prekladov európskych velikánov zas záujemcov zavedú do Švédska, cárskeho Ruska, Veľkej Británie, Nórska i Švajčiarska.



Literárny archív SNK uchováva aj hudobniny a fotografie. Prostredníctvom starých rytín a pohľadníc sa návštevníci pozrú napríklad do Benátok, Jeny, Paríža, Edinburgu, Prahy či Viedne. "Atraktívne budú aj ukážky starých fonografických hudobných záznamov zo začiatku 20. storočia. Zozbieral ich na Slovensku Béla Bartók a fonograf, ktorý pred viac ako sto rokmi zvuk nielen reprodukoval, ale aj zaznamenával," dodala Štefanides Mažáriová.



Literárny archív SNK je špecializovaným verejným archívom. "Pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov sme sa opäť rozhodli sprístupniť širšej verejnosti dokumenty významných osobností, napríklad Jána Kollára, Boženy Němcovej, Martina Kukučína, Milana Rastislava Štefánika, Viliama Figuša-Bystrého. Približujú ich pôsobenie a kontakty v zahraničí," zdôvodnila Karin Šišmišová z Literárneho archívu. Za takmer 70 rokov činnosti archív zhromaždil viac ako 1,9 milióna literárnych a hudobných rukopisov a fotodokumentov.