Literárny cyklus v Nitrianskej galérii priblíži tvorbu Laca Keratu

Nitra 7. októbra (TASR) – Návštevníci Nitrianskej galérie sa môžu vo štvrtok stretnúť so spisovateľom a dramatikom Lacom Keratom. V rámci cyklu literárnych besied sa s ním bude zhovárať moderátor Dado Nagy.



Laco Kerata je absolventom divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde získal aj doktorát z dramaturgie. V roku 1991 spolu s Blahom Uhlárom a Milošom Karáskom založili známe avantgardné Divadlo Stoka, v ktorom pôsobil do roku 2002 ako spoluautor a herec asi v 15 inscenáciách. Neskôr založil divadelné združenie MED – My Experimental Drama. „Napísal viac ako dvadsať divadelných a rozhlasových hier. Vydal tiež zbierky poézie a poviedok i romány,“ informovali organizátori.



Podujatie s názvom Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006. Projekt sa zameriava hlavne na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov.