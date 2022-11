Literárny cyklus v Nitrianskej galérii ukončí beseda s Mirkou Ábelovou

Nitra 16. novembra (TASR) - Aktuálny ročník pravidelných literárnych besied v Nitrianskej galérii ukončí diskusia so spisovateľkou Mirkou Ábelovou. Moderátor Dado Nagy predstaví svojho hosťa v Koncertnej sále Župného domu 22. novembra.



Ako informovali organizátori, Mirka Ábelová absolvovala štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. "Prvýkrát publikovala v kolektívnej zbierke Sólo pre 9 hlasov v roku 2011. V tom istom roku jej vyšla vlastná zbierka básní Striptíz. V roku 2012 vyhrala hlavnú cenu v súťaži Básne Asseco Solutions za cyklus básní Niečo originálne. V roku 2014 jej vyšla básnická zbierka Na! a v roku 2016 básnická zbierka Básničky pre domáce paničky. V roku 2018 prichádza so zbierkou Večný pocit nedele," pripomenuli organizátori.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. "Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach," doplnila galéria.