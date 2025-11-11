< sekcia Regióny
Literárny festival Ypsalon ponúkne diskusie i autorské čítania
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Ďalší ročník literárneho festivalu Ypsalon, ktorý sa začne v stredu (12. 11.) v Trnave, prinesie diskusie, autorské čítania a rozhovory so slovenskými a zahraničnými autormi. Dejiskom festivalu bude kultúrne centrum Malý Berlín. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
„Návštevníkov čaká pestrý program - od brazílskej literatúry reflektujúcej ekologickú krízu cez knižnú novinku Deň noc voda oceňovanej slovenskej autorky Márie Modrovich až po ilustrátorskú prezentáciu slovenskej ilustrátorky Han Donau,“ priblížili z OOCR. V ďalších dňoch sa predstavia osobnosti zo súčasného sveta literatúry, ako Weronika Gogola, Mirka Ábelová, Tomáš Straka, Zuzana Kepplová, Alexandra Salmela, Ján Púček či Alena Sabuchová, ktorá uzavrie festival uvedením svojej novej knihy Volajte ma Mandy.
Súčasťou festivalu bude aj sprievodný program pre deti, ktorý prinesie divadelné predstavenie Eliška a svet hore nohami a tvorivý workshop. Festival každoročne otvára aktuálne spoločenské témy a prináša osobné príbehy, ktoré s nimi úzko súvisia. Každý festivalový deň dostal vlastné pomenovanie - Citlivosť vnímania, Pod povrchom, Svetotvorba a Krehkosť pamäti.
