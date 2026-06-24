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Literárny fond ocenil novinársku tvorbu za rok 2025
Literárny fond udelil aj prémie za novinársku tvorbu za rok 2025. V kategórii novinárska fotografia ju získala Veronika Mihaliková z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Novinársku tvorbu v roku 2025 ocenil v stredu v Bratislave Literárny fond (LF). Do súťaže o jeho výročnú cenu, ktorú vyhlasuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, sa prihlásilo spolu 93 súťažiacich s 220 príspevkami z oblasti spravodajstva, publicistiky a novinárskej fotografie.
Výročnú cenu LF v kategórii publicistika získali Andrej Barát (Denník Pravda), Sylvia Hoffmannová (STVR, Rádio Regina Stred) a Andrej Bálint (STVR, Slovenská televízia). V kategórii spravodajstvo dostal toto ocenenie Marek Vnenčák (TV Markíza).
Literárny fond udelil aj prémie za novinársku tvorbu za rok 2025. V kategórii novinárska fotografia ju získala Veronika Mihaliková z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za sériu fotografií Nehoda vlakov pri Jablonove nad Turňou. „Terén bol neprístupný autu, behanie hore kopcom bol samotný zážitok,“ spomína fotoreportérka obrazovej redakcie TASR na fotenie vážnej železničnej nehody, ku ktorej došlo vlani 13. októbra. Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou sa zrazili dva rýchliky. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si síce nevyžiadala obete na životoch, ale desiatky zranených osôb.
„Ani neviem, ako mám brať to ocenenie. Človek tam jednoducho musí ísť, musí to odfotiť pre spravodajské účely. Cestou tam som premýšľala nad tým, ako sa majú tí ľudia, či nepribudli zranení, sú to ťažké udalosti,“ poznamenala Mihaliková. Prémiu LF považuje za ocenenie svojej celoročnej práce. „Ale aj za to, že som to tam hore kopcom odbehla,“ dodáva k svojmu prvému veľkému oceneniu.
„Nečakala som to, konkurencia je veľká, najmä politických udalostí sa minulý rok odohralo veľa, ale tá nehoda bola takým výstražným znamenaním, aby sme dbali na oddych, boli v pozore a mali veci dostatočne pod kontrolou,“ hovorí fotoreportérka, ktorá podľa vlastných slov najradšej fotí prírodu a športy. „Z nich mám radosť, rada fotím všetko spontánne a krásne,“ uzavrela Mihaliková.
Na slávnostnom podujatí LF udelili tiež Cenu Romana Kaliského, ktorú udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu od roku 2016 významnej osobnosti slovenskej žurnalistiky. V poradí desiatou laureátkou ocenenia sa stala Darina Laščiaková, rozhlasová redaktorka, etnografka a interpretka ľudových piesní.
Výročnú cenu LF v kategórii publicistika získali Andrej Barát (Denník Pravda), Sylvia Hoffmannová (STVR, Rádio Regina Stred) a Andrej Bálint (STVR, Slovenská televízia). V kategórii spravodajstvo dostal toto ocenenie Marek Vnenčák (TV Markíza).
Literárny fond udelil aj prémie za novinársku tvorbu za rok 2025. V kategórii novinárska fotografia ju získala Veronika Mihaliková z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za sériu fotografií Nehoda vlakov pri Jablonove nad Turňou. „Terén bol neprístupný autu, behanie hore kopcom bol samotný zážitok,“ spomína fotoreportérka obrazovej redakcie TASR na fotenie vážnej železničnej nehody, ku ktorej došlo vlani 13. októbra. Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou sa zrazili dva rýchliky. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si síce nevyžiadala obete na životoch, ale desiatky zranených osôb.
„Ani neviem, ako mám brať to ocenenie. Človek tam jednoducho musí ísť, musí to odfotiť pre spravodajské účely. Cestou tam som premýšľala nad tým, ako sa majú tí ľudia, či nepribudli zranení, sú to ťažké udalosti,“ poznamenala Mihaliková. Prémiu LF považuje za ocenenie svojej celoročnej práce. „Ale aj za to, že som to tam hore kopcom odbehla,“ dodáva k svojmu prvému veľkému oceneniu.
„Nečakala som to, konkurencia je veľká, najmä politických udalostí sa minulý rok odohralo veľa, ale tá nehoda bola takým výstražným znamenaním, aby sme dbali na oddych, boli v pozore a mali veci dostatočne pod kontrolou,“ hovorí fotoreportérka, ktorá podľa vlastných slov najradšej fotí prírodu a športy. „Z nich mám radosť, rada fotím všetko spontánne a krásne,“ uzavrela Mihaliková.
Na slávnostnom podujatí LF udelili tiež Cenu Romana Kaliského, ktorú udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu od roku 2016 významnej osobnosti slovenskej žurnalistiky. V poradí desiatou laureátkou ocenenia sa stala Darina Laščiaková, rozhlasová redaktorka, etnografka a interpretka ľudových piesní.