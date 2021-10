Mladí autori poézie a prózy boli ocenení na súťaži v Kežmarku

Kežmarok 2. októbra (TASR) - Celkovo 508 prác od 230 autorov prišlo do 56. ročníka žiackej a študentskej súťaže Literárny Kežmarok, ktorá sa v Kežmarku konala od stredy (29. 9.) do piatka (1. 10.). Ocenení a víťazi autorskej súťaže mali možnosť zúčastniť sa na sprievodnom programe, besedách s porotou, odborných seminároch a dielňach tvorivého písania. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie Mestského úradu v Kežmarku.



Do literárnej súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska, ako aj slovenskí žiaci žijúci v zahraničí. Svoje diela do nej zasielali od apríla tohto roka. Anonymne ich hodnotila odborná porota na čele s Danielom Hevierom a Monikou Kompaníkovou.



"Každoročne sa do najstaršej žiackej a študentskej literárnej súťaže na Slovensku prihlási viac ako 500 mladých autorov. Hoci sa víťazmi môže stať len niekoľko z nich, som presvedčený, že spomedzi všetkých tých mladých spisovateľských talentov raz vzídu velikáni, ktorí budú dôstojne reprezentovať Slovensko doma aj v zahraničí,” uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.



V kategórii stredných škôl získal prvenstvo so svojou poéziou Marek Jaroš zo Starej Ľubovne. Porotcov súťaže s prózou najviac zaujala Lucia Herceková z Nitry. V kategórii starších žiakov najvyššie ocenenie prevzala Natália Matoľáková zo Starej Ľubovne a za prózu Matúš Dubjel zo Starej Ľubovne. Kategóriu mladších žiakov najlepšie reprezentovala poéziou Petra Kubíková z Kežmarku a prózou Greta Amina Tábory z Bratislavy. Porota udelila aj niekoľko čestných uznaní. Vyhlásenie výsledkov bolo doplnené pásmom víťazných prác v naštudovaní Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku.



"Hosťom literárneho večera bola členka poroty a ambasádorka 56. ročníka Literárneho Kežmarku Tamara Šimončíková Heribanová. O jedinečný zážitok v rámci sprievodného programu sa postarali exTeatro, ktorí predviedli ľahkú scénickú kompozíciu na motívy dramatickej tvorby Jána Chalupku. Zhudobnené diela slovenských básnikov predstavil František Báleš ansámbel," priblížila Sosková.



Literárny Kežmarok bol tento rok venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku. Súčasťou programu bolo aj odhalenie pamätnej tabule venovanej nenaplnenej láske Chalupku a Babetty von Wieland na dome Barónky na Hlavnom námestí.