Literárny Kežmarok ponúkne večer so spisovateľmi

Kežmarok 29. septembra (TASR) - V poradí 56. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý sa začne v stredu popoludní v Kežmarku, je venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku. Organizuje ho mesto so Slovenskou národnou knižnicou (SNK), Prešovským samosprávnym krajom (PSK), Múzeom v Kežmarku a tamojším Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.



Súčasťou podujatia bude v stredu okrem vyhlásenia výsledkov literárnej súťaže i sprístupnenie výstavy o Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi, ako aj Literárny večer s hosťami Tamarou Šimončíkovou Heribanovou a Silvestrom Lavríkom.



Vo štvrtok (30. 9.) sa v Kine Iskra uskutoční seminár venovaný Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi. Vystúpi na ňom literárny historik Augustín Maťovčík, odborný pracovník SNK Pavol Máťuš a historička a spisovateľka Nora Baráthová. Predpoludním bude na Dome Barónky na Hlavnom námestí odhalená pamätná tabuľa nenaplnenej láske Jána Chalupku a Babetty von Wieland. Popoludní sa uskutočnia tvorivé dielne - workshopy so spisovateľmi pre všetkých, ktorí sa zapojili do literárnej súťaže. Večer sa predstaví so svojím koncertom Dorota Nvotová.



Tvorivé dielne budú pokračovať i v piatok (1. 10.) predpoludním a následne si účastníci podujatia pozrú mesto Kežmarok.



Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.