Literárny salón 2020 vyhodnotia online, ceny prídu víťazom poštou

Trnava 27. októbra (TASR) - Vyhlásenie víťazov v online priestore a ceny pre víťazov poštou – takto sa v stredu 28. októbra z dôvodu pandémie uzavrie šiesty ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Literárny salón Trnava. Vyhlásila ju trnavská Knižnica Juraja Fándlyho (KJF) a 63 autorov poézie a prózy zo Slovenska i zahraničia do nej zaslalo spolu 220 svojich prác. Informovala o tom za organizátorov Ľubica Malá.



Literárny salón Trnava 2020 bol vyhlásený pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc v marci tohto roku. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyhlásenie najlepších prác bolo pôvodne naplánované v zrkadlovej sále trnavského divadla za účasti autorov.



V poézii v kategórii od 19 do 40 rokov porota prvým miestom ocenila Moniku Mišúnovú Šormanovú zo Šenkvíc, za ňou sa umiestnila Emma Urbanová z Martina a tretia bola Miroslava Košťálová z Mojmíroviec. V kategórii nad 40 rokov zvíťazila Zuzana Martišková z Topoľčian, druhá skončila Edita Striežencová z Trnavy a tretia Aneta Beňková z Veľkého Krtíša. V próze v kategórii do 40 rokov skončila na prvom mieste Ľudmila Magdolenová z Prievidze, na druhom Monika Mišúnová Šormanová zo Šenkvíc a tretí bol Martin Mišún zo Šenkvíc. V kategórii nad 40 rokov zvíťazil Alexander Scholz z Banskej Bystrice pred Zuzanou Matiškovou z Topoľčian a Jurajom Ďúranom z Trnavy.



"Keďže v októbri 2020 si kultúrna verejnosť pripomína 270. výročie narodenia národovca, spisovateľa a kňaza Juraja Fándlyho, ktorý je patrónom knižnice v Trnave, jedna z kategórií bola venovaná tomuto jubileu pod názvom Moje stretnutie s Fándlym. Dotovaná bola mimoriadnou Cenou župana Trnavského samosprávneho kraja," uviedla Malá. Ceny získali Edita Striežencová z Trnavy za báseň Piľní hospodár Juraj Fándly, Lucia Herceková z Hlohovca za prózu Fándlyho noc v Naháči a Sara Benková z Viedne za prózu Stretnutie s Jurajom Fándlym. Výber z ocenených prác je uverejnený v zborníku, ktorý bude k dispozícii v knižnici.